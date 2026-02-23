Городовой / Полезное / 2 мл в воду – и антуриум не остановить: стреляет алыми бутонами без продыху даже зимой
2 мл в воду – и антуриум не остановить: стреляет алыми бутонами без продыху даже зимой

Опубликовано: 23 февраля 2026 05:17
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как добиться от антуриума обильного и продолжительного цветения 

Антуриум символизирует мужское счастье и пользуется популярностью у многих цветоводов. Ведь он способен радовать алыми "парусами" почти весь год. Однако иногда цветок чахнет или ленится и не спешит выдавать новые бутоны. Как исправить ситуацию и пробудить антуриум на цветение, объяснила автор блога "Садоводство с Еленой" (18+).

По словам эксперта, для яркого и продолжительного цветения антуриуму нужна подкормка, которая содержит калий, фосфор и гуминовые кислоты. Для приготовления удобрени потребуется:

  • монокалий фосфат – 1 грамм;
  • гумат калия – 2 миллилитра;
  • вода – 1 литр.

Перемешиваем перечисленные ингредиенты и поливаем получившейся подкормкой антуриум по влажному грунту. Вносить такое удобрение следует 1 раз в 3 недели курсом 3 раза.

Как объяснила эксперт, монокалий фосфат поспособствует запуску активного и продолжительного цветения. Гумат калия повысит плодородие почвы и обеспечит активный рост антуриума.

Личный опыт цветоводов

Цветоводы поблагодарили эксперта за советы и рассказали, как сами заствляют антуриум цвести:

"У меня антуриум очень любит мыться под душем. Кроме того, рядом с цветком ставлю емкость с водой, ведь он обожает влажный воздух".

"Каждую осень пересаживаю антуриум. При этом горшок выбираю довольно тесный. Если же пересадить в большой, то цвести долго не будет, пока не освоит корнями весь земляной ком".

"Поливаю комплексным удобрением для цветущих растений 2 раза в месяц. Радует бутонами круглый год. Правда, зимой не хватает освещения, и цветоносы выходят зелеными".

Ранее мы сообщали, чем еще можно побаловать антуриум.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
