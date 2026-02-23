Неповторимая армянская закуска "Айлазан": даже самые вредные гости оближут тарелки до блеска – рецепт

"Айлазан" представляет собой овощное рагу, широко распространенное в армянской кулинарной традиции. Отличительной особенностью данного блюда является приготовление овощей в собственном соку, что придает ему особый вкус и аромат. "Айлазан" является универсальным блюдом, подходящим как для повседневного рациона, так и для торжественных мероприятий.
Дополнительным преимуществом данного армянского блюда является минимизация необходимости постоянного контроля за процессом приготовления, что позволяет оптимизировать временные затраты на кухне.
Для приготовления "Айлазана" потребуются следующие ингредиенты:
- Баклажаны — 3 шт;
- картофель — 3 шт;
- лук — 3 шт;
- перец болгарский — 2 шт;
- помидоры — 5 шт;
- фасоль стручковая (допускается использование замороженной) — 1 стакан;
- зелень — 1 пучок;
- чеснок — 4 зубчика;
- масло растительное — 10 мл;
- перец черный — 0,5 ч. ложки;
- соль — по вкусу.
1. Тщательно вымойте и очистите все овощи.
2. Баклажаны и томаты нарежьте кружочками. Картофель и лук измельчите кубиками, перец — полукольцами.
3. Чеснок мелко порубите, зелень нашинкуйте.
4. В кастрюлю с толстым дном налейте растительное масло, затем выложите овощи слоями. Каждый слой необходимо посолить, поперчить, посыпать зеленью и чесноком.
5. Добавьте небольшое количество воды, прижмите сверху тарелкой и накройте крышкой. Тушите в течение часа на медленном огне.
