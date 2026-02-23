Городовой / Полезное / Неповторимая армянская закуска "Айлазан": даже самые вредные гости оближут тарелки до блеска – рецепт
Неповторимая армянская закуска "Айлазан": даже самые вредные гости оближут тарелки до блеска – рецепт

Опубликовано: 23 февраля 2026 05:39
Национальная закуска не оставит равнодушным никого из гостей

"Айлазан" представляет собой овощное рагу, широко распространенное в армянской кулинарной традиции. Отличительной особенностью данного блюда является приготовление овощей в собственном соку, что придает ему особый вкус и аромат. "Айлазан" является универсальным блюдом, подходящим как для повседневного рациона, так и для торжественных мероприятий.

Дополнительным преимуществом данного армянского блюда является минимизация необходимости постоянного контроля за процессом приготовления, что позволяет оптимизировать временные затраты на кухне.

Для приготовления "Айлазана" потребуются следующие ингредиенты:

  • Баклажаны — 3 шт;
  • картофель — 3 шт;
  • лук — 3 шт;
  • перец болгарский — 2 шт;
  • помидоры — 5 шт;
  • фасоль стручковая (допускается использование замороженной) — 1 стакан;
  • зелень — 1 пучок;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • масло растительное — 10 мл;
  • перец черный — 0,5 ч. ложки;
  • соль — по вкусу.

1. Тщательно вымойте и очистите все овощи.

2. Баклажаны и томаты нарежьте кружочками. Картофель и лук измельчите кубиками, перец — полукольцами.

3. Чеснок мелко порубите, зелень нашинкуйте.

4. В кастрюлю с толстым дном налейте растительное масло, затем выложите овощи слоями. Каждый слой необходимо посолить, поперчить, посыпать зеленью и чесноком.

5. Добавьте небольшое количество воды, прижмите сверху тарелкой и накройте крышкой. Тушите в течение часа на медленном огне.

Ранее мы рассказали, как приготовить ленивый пирог на сковороде.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
