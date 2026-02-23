Неповторимая армянская закуска "Айлазан": даже самые вредные гости оближут тарелки до блеска – рецепт

Новости по теме

Первым — лук или картофель? С какого слоя начать собирать «Селедку под шубой»

Лук, картофель и свекла: что еще пора сажать в мае на петербургских дачах

Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере

Не сорт, а урожайный конвейер: собираем по 15 клубней с куста даже в холода – картофель вкуснее мяса – и никакой фитофторы

Новый тренд в овощеводстве – эти баклажаны захватили умы огородников: урожая будет как снега зимой – до 6 кг с куста

