Готовлю скумбрию за 3 минуты: добавляю 1 ингредиент в рассол - и рыбка получается копченой 

Как приготовить копченую скумбрию за 3 минуты

Сочную скумбрию, которая по вкусу напоминает рыбу горячего копчения, можно приготовить на собственной кухне. Весь процесс занимает не более получаса, а сама рыба будет готова уже через 3 минуты.

Секрет заключается в луковом отваре, который окрашивает скумбрию в аппетитный золотистый цвет. Такое блюдо отлично подойдет как для повседневного ужина с молодой картошечкой, так и для праздничного стола.

Ингредиенты:

скумбрия - 1 шт.;

луковая шелуха - 2 горсти;

вода - 1 л.;

соль - 5 ст. л.;

лук - 1 шт.;

масло растительное - 3 ст. л.;

молотый перец - по вкусу.

Луковую шелуху тщательно промываем, выкладываем в кастрюлю и заливаем теплой водой. Оставляем на 15 минут для набухания.

Рыбу потрошим, удаляем голову и тщательно промываем под проточной водой. Кастрюлю с шелухой ставим на сильный огонь, добавляем соль и доводим до кипения.

В кипящий рассол аккуратно опускаем тушку скумбрии. Дожидаемся повторного закипания и варим рыбу ровно 3 минуты. Если тушка очень крупная, можно увеличить время до 5 минут, но не дольше, чтобы рыба не переварилась.

Готовую рыбу сразу же достаем из кастрюли и даем ей немного остыть, чтобы можно было брать ее руками. Теплую скумбрию натираем черным молотым перцем. Для более насыщенного «копченого» аромата можно добавить немного жидкого дыма.

Нарезаем скумбрию на порционные куски, выкладываем на тарелку, добавляем нарезанный кольцами лук и заправляем растительным маслом.

Для максимального вкуса даем блюду настояться в холодильнике 30-40 минут. Приятного аппетита!

