Варю "мусор" 20 минут — получаю мощнейшую подкормку для рассады: стебли крепнут на глазах

Как приготовить чудодейственную подкормку из отходов?

С проблемой слабой безжизненной рассады может столкнуться каждый дачник. Даже тот, кто не отходит от контейнеров сутками, следит за развитием стеблей, "угощает" их дорогостоящими подкормками. Между тем дачник со стажем, автор дзен-канала "На даче у деда Егора", уверен, что нет необходимости тратиться на бесполезные химические составы, когда под рукой всегда есть продукты для приготовления мощнейшей натуральной подкормки.

Речь идет о картофельных очистках. Автор блога напоминает, что в этих "отходах" полно калия, магния, фосфора, железа и крахмала - все эти компоненты жизненно необходимы молодой рассаде. За счет своего богатого состава картофельные очистки действительно работают как комплексное питание.

Как готовить?

Рецепт приготовления подкормки из картофельных очисток следующий:

Положите кожуру от 5-6 картофелин в кастрюлю. Залейте литром воды, отварите в течение 20 минут под крышкой на среднем огне. Остудите до комнатной температуры. Процедите.

Как использовать?

Полейте рассаду получившимся отваром под корень, стараясь не попадать на листья. Начинать такую подкормку можно уже при появлении первых настоящих листочков и продолжать раз в 10-14 дней.

Дед Егор предупреждает, что поливать рассаду следует только теплым картофельным отваром с температурой 30-35 градусов. Кроме того, хранить отвар долго нельзя - не более 2-3 дней в холодильнике. Дачник со стажем уверен, что картофельная подкормка ничуть не хуже магазинной, а то и лучше.