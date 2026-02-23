Нашел секретный буфет в московском метро - словно перенесся в 1968 год: атмосфера и меню как в СССР

Голландец Махил, который уже десять лет живет в Москве, признается, что город продолжает его удивлять. Даже в таком, казалось бы, знакомом месте, как метро, можно найти настоящий портал в прошлое.
Недавно он случайно заблудился на станции «Арбатская» и наткнулся на необычную дверь. За ней скрывалось место, которое работает уже больше полувека.
Путешественник решил зайти внутрь и поделиться своей находкой. Он рассказал, как выглядит это легендарное место и что там можно попробовать.
Случайная находка на «Арбатской»
Махил направлялся на «Арбатскую» Арбатско-Покровской (синей) линии, но вышел на одноименной станции Филевской (голубой) линии. В конце платформы он заметил дверь с табличкой «Буфет №11».
Голландца это заинтриговало: за десять лет жизни в столице он привык к роскошным интерьерам подземки, но никогда не видел внутри нее кафе.
"Хотя я не жил в Советском Союзе, но у меня сразу появилось ощущение, будто я попал в какую-то советскую столовую", - отметил мужчина.
Атмосфера
Внутри буфета - плитка на стенах, простая деревянная мебель и плакаты в советском стиле. Судя по некоторым объявлениям можно понять, что это место ориентировано на сотрудников метро. Например, здесь можно увидеть информацию о форме одежды для работников "подземки".
Как выяснилось, буфет работает здесь с 1968 года. Более того, это единственное в Москве кафе, расположенное прямо на платформе станции.
Что предлагают в меню
Ассортимент в буфете оказался разнообразным и демократичным по ценам. Здесь можно не только быстро перекусить, но и взять полноценный обед:
- большой выбор пирожков (от 95 рублей), сладких трубочек, булочек и сдобы;
- готовые обеды могут разогреть в микроволновке (омлет, сырники, супы);
- чай, кофе и мороженое.
Личные впечатления от еды
Махил решил попробовать местную кухню и взял чебурек, сосиску в тесте и напиток, потратив на обед 435 рублей. Еду ему разогрели в микроволновке.
Чебурек пришелся голландцу по вкусу, а вот сосиска в тесте показалась суховатой из-за обилия теста. Несмотря на это, он остался доволен опытом и пообещал себе зайти снова, чтобы попробовать другие позиции.
