Нашел секретный буфет в московском метро - словно перенесся в 1968 год: атмосфера и меню как в СССР

Стоит ли заглянуть в "Буфет №11" и сколько стоят пирожки?

Голландец Махил, который уже десять лет живет в Москве, признается, что город продолжает его удивлять. Даже в таком, казалось бы, знакомом месте, как метро, можно найти настоящий портал в прошлое.

Недавно он случайно заблудился на станции «Арбатская» и наткнулся на необычную дверь. За ней скрывалось место, которое работает уже больше полувека.

Путешественник решил зайти внутрь и поделиться своей находкой. Он рассказал, как выглядит это легендарное место и что там можно попробовать.

Случайная находка на «Арбатской»

Махил направлялся на «Арбатскую» Арбатско-Покровской (синей) линии, но вышел на одноименной станции Филевской (голубой) линии. В конце платформы он заметил дверь с табличкой «Буфет №11».

Голландца это заинтриговало: за десять лет жизни в столице он привык к роскошным интерьерам подземки, но никогда не видел внутри нее кафе.

"Хотя я не жил в Советском Союзе, но у меня сразу появилось ощущение, будто я попал в какую-то советскую столовую", - отметил мужчина.

Атмосфера

Внутри буфета - плитка на стенах, простая деревянная мебель и плакаты в советском стиле. Судя по некоторым объявлениям можно понять, что это место ориентировано на сотрудников метро. Например, здесь можно увидеть информацию о форме одежды для работников "подземки".

Как выяснилось, буфет работает здесь с 1968 года. Более того, это единственное в Москве кафе, расположенное прямо на платформе станции.

Что предлагают в меню

Ассортимент в буфете оказался разнообразным и демократичным по ценам. Здесь можно не только быстро перекусить, но и взять полноценный обед:

большой выбор пирожков (от 95 рублей), сладких трубочек, булочек и сдобы;

готовые обеды могут разогреть в микроволновке (омлет, сырники, супы);

чай, кофе и мороженое.

Личные впечатления от еды

Махил решил попробовать местную кухню и взял чебурек, сосиску в тесте и напиток, потратив на обед 435 рублей. Еду ему разогрели в микроволновке.

Чебурек пришелся голландцу по вкусу, а вот сосиска в тесте показалась суховатой из-за обилия теста. Несмотря на это, он остался доволен опытом и пообещал себе зайти снова, чтобы попробовать другие позиции.

