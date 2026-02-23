Весной забиваю под яблоней 3 палки: Запускаю плодоношение - яблоки вывожу на фуре

Совет для дачников по увеличению плодоношения яблонь.

Совсем скоро наступит весна, садоводы и огородники устремятся на свои участки, в этот период там дел - не счесть. Некоторые из них выглядят весьма странно, но приносят много пользы. Например, вбивание в землю под яблоней 3 кольев даёт отличный результат, яблок будет очень много.

Как увеличить плодоношение яблонь рассказывают на портале "Ботаничка", берите на вооружение простой полезный совет.

Как делать

Нам понадобится 3 деревянных колышка, можно взять и больше, в зависимости от нашей задачи, но перегружать дерево тоже не стоит. Вбили колышки, чтобы они были крепко закреплены в почве, в каждому прикрепили длинную верёвку и закрепили её металлической проволокой, чтобы не соскочила, нам нужно, чтобы конструкция простояла весь сезон.

Если вы выращиваете яблони, то не забудьте о весенней обрезке деревьев.

Для чего это нужно

При помощи получившейся конструкции мы будем отгибать на яблоне ветки, это поможет увеличить плодоношение. Дело в том, что некоторые ветки растут вертикально, плодов при таком положении они практически не дают. Некоторые дачники их срезают, чтобы не мешались, но мы этого делать не будем, обрезка - лишний стресс для плодового дерева.

Технология

Находим ветвь, которая "смотрит" вверх и привязываем к ней верёвку, чтобы получилось достаточно плотное натяжение. Закрепляем верёвку в таком положении, чтобы ветка "смотрела" не вверх, а в сторону. По мере привыкания ветки к новому положению, верёвку можно натягивать сильнее, вплоть до фиксации её параллельно земле.

Итог

Эта процедура поможет дереву нарастить плоды на ветках, которые ранее яблок давали мало. Урожай станет фантастическим, вывозить его можно будете фурами.

