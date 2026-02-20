Весной обрубаю яблоню до ствола: Урожая потом - немерено, вывожу яблоки КАМАЗами

Совет для дачников по обрезке яблони весной. Сплошная польза.

Совсем скоро наступит весна, дачники будут появляться на своих участках часто. В этот период важно не пропустить момент, когда нужно провести обрезку яблони.

Делать это нужно согласно строгим правилам и в определённый период, иначе дереву можно нанести существенный урон, оно будет перебаливать, плодов даст в сезон очень мало.

О правилах весенней обрезки яблони рассказывают на портале Worx, стоит их придерживаться на своём участке.

Первое, что стоит помнить, - обрезать ветки нужно после ухода морозов, но до начала движения соков в дереве. Обрезка на холоде может погубить растение, оно не успеет восстановиться, рискует погибнуть. После начала сокодвижения обрезку тоже проводить опасно, на срезах будут долго появляться капли сока, заживать "ранки" будут длительный период времени, что повышает риск заражения.

Отмечается, что для молодых деревьев первые годы обрезка должна быть только санитарной - мы удаляем сухие и больные ветки, а также те, которые растут к середине ствола. Такие отростки можно смело удалять до самого основания. При этом следить, чтобы не оставалось "пеньков", резать только под "кольцо". Находим нарост у основания ветки и срезаем точно по нему.

У взрослых деревьев можно сформировать крону, укоротив боковые ветки, убрав "волчки" и дублирующие побеги, которые мешают росту основной ветки.

Стоит запомнить, что при весенней обрезке больных ветвей их лучше сразу сжечь, в противно случае заболеть может всё дерево и даже другие растения на участке. Весной иммунитет у растений слабый, они "подцепят" болезнь, если заражённые ветки будут валяться по участку.

