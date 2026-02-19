Бросьте семена в снег – и проверьте через пару лет: на второй год пышные и яркие цветы затмят все вокруг – подарок для ленивых

Это самый неприхотливый и морозостойкий многолетник.

Оказывается, необязательно мучиться с рассадой, пикировкой и фитолампами, для того чтобы на вашем участке взошли красивые цветы. Некоторые растения выращиваются сверхпросто. Достаточно бросить семена в снег: они взойдут сами и возьмут из окружающей среды все, что им необходимо. Об особенностях аквилегии рассказал автор Дзен-канала «Волжский сад».

Что такое аквилегия – и почему стоит ее посадить

Аквилегия – многолетнее растение: цвести начинает на второй год после посева. Каждое лето вы будете наслаждаться пышным цветением, причем какого-либо ухода цветок не требует. Размножается аквилегия самостоятельно, и с каждым годом будет становиться все пышнее и ярче.

«Фишка» аквилегии в том, что для прорастания семена должны пройти «инициацию» холодом. В диких условиях семена попадают осенью на землю, лежат, засыпанные снегом, всю зиму, а весной при первых теплых лучах начинают всходить. Поэтому мучиться с рассадой для выращивания аквилегии не придется.

Как посадить аквилегию

Возьмите пакетик с семенами и отправляйтесь в то место, где вы планируете вырастить этот цветок. Разбросайте семена по поверхности снега – не нужно ничего расчищать. Густо, редко – не имеет никакого значения.

Далее можно или неглубоко (!) вдавить семена в снег, или слегка присыпать их слоем торфа или земли.

На этом все – остается только ожидать прорастания семян. В первый год вы увидите розетки листьев: это означает, что семена успешно пробудились и прошли природную стратификацию (влияние морозов для получения всходов). А на второй год вы поразитесь тому, сколько ярких, сочных и здоровых цветов появится на вашем участке.

Уход за аквилегией

Он заключается лишь в трех правилах:

В первый месяц и в дальнейшем во время засухи аквилегию нужно поливать.

Пока розетки молодые и уязвимые, пропалывайте растения, чтобы избавиться от сорняков.

Если всходы взошли чересчур густо, проредите их. Оптимальное расстояние между растениями – около 25 см.

Утеплять на зиму растения не нужно.

Единственное – аквилегию крайне нежелательно пересаживать. У нее сильный и глубоко уходящий в почву корень, и пересадка рискует его повредить.

