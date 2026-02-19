Конструктивистский титан: мясокомбинат Кирова официально вошел в историю Петербурга

В Санкт-Петербурге мясокомбинат имени Кирова, расположенный на Московском шоссе, официально объявили объектом культурного наследия. Это сооружение в стиле конструктивизма обладает как историческим, так и архитектурным значением.
Благодаря новому статусу аварийные элементы здания заменят, а затем полностью восстановят. В перспективе после ремонта комплекс могут приспособить для социальных или общественных функций, сообщают Известия.
Строительство стартовало в ноябре 1931 года и завершилось к концу 1935-го. Проект разработали, ориентируясь на чикагские бойни, как указывает источник. Здание воплощает передовые инженерные идеи эпохи.
Возведение проходило при острой нехватке стройматериалов и рабочих рук. Успех обеспечили покровительство Сергея Кирова и Анастаса Микояна.
Главным архитектором-консультантом выступил Ной Троцкий, определивший облик уникального промышленного ансамбля.
Мировое признание объект получил за технические инновации: в 1937 году на парижской выставке искусств и техники ему вручили золотую медаль и диплом.
В годы Великой Отечественной 42-метровая башня комплекса служила наблюдательным пунктом для корректировки артиллерийского огня, находясь на передовой обороны Ленинграда.