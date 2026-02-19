Городовой / Город / Конструктивистский титан: мясокомбинат Кирова официально вошел в историю Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Проводы зимы на подоконнике: как подготовить комнатные растения к весне - 6 шагов умного цветовода Полезное
Фальшивые СМС от «Разумишкина»: петербуржцев заманивают на мошеннические ссылки Город
Российский город, основанный на 3 века раньше Москвы: историческое наследие тут на каждом шагу - что посетить Полезное
Никакой химии, только чистое мясо: Роскачество назвало топ-5 качественных продуктов начала 2026 года – можно смело брать Полезное
Чистота под землёй: Петербургское метро готово потратить более 4 млрд на уборку до 2029 года Город
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Конструктивистский титан: мясокомбинат Кирова официально вошел в историю Петербурга

Опубликовано: 19 февраля 2026 13:30
 Проверено редакцией
Конструктивистский титан: мясокомбинат Кирова официально вошел в историю Петербурга
Конструктивистский титан: мясокомбинат Кирова официально вошел в историю Петербурга
Global Look Press / Zamir Usmanov
Мясокомбинат может быть адаптирован под социальные и общественные нужды.

В Санкт-Петербурге мясокомбинат имени Кирова, расположенный на Московском шоссе, официально объявили объектом культурного наследия. Это сооружение в стиле конструктивизма обладает как историческим, так и архитектурным значением.​

Благодаря новому статусу аварийные элементы здания заменят, а затем полностью восстановят. В перспективе после ремонта комплекс могут приспособить для социальных или общественных функций, сообщают Известия.

Строительство стартовало в ноябре 1931 года и завершилось к концу 1935-го. Проект разработали, ориентируясь на чикагские бойни, как указывает источник. Здание воплощает передовые инженерные идеи эпохи.​

Возведение проходило при острой нехватке стройматериалов и рабочих рук. Успех обеспечили покровительство Сергея Кирова и Анастаса Микояна.

Главным архитектором-консультантом выступил Ной Троцкий, определивший облик уникального промышленного ансамбля.

Мировое признание объект получил за технические инновации: в 1937 году на парижской выставке искусств и техники ему вручили золотую медаль и диплом.

В годы Великой Отечественной 42-метровая башня комплекса служила наблюдательным пунктом для корректировки артиллерийского огня, находясь на передовой обороны Ленинграда.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью