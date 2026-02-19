Городовой / Вопросы о Петербурге / Какое расстояние от Гатчины до Санкт-Петербурга?
Какое расстояние от Гатчины до Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 19 февраля 2026 14:55
 Проверено редакцией
замок, вода
Какое расстояние от Гатчины до Санкт-Петербурга?
Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
Гатчина находится в 50 километрах от Санкт-Петербурга по автомобильной дороге.

Расстояние от Санкт-Петербурга до Гатчины составляет 51 километр по автомобильным дорогам. Это примерно как расстояние от центра Москвы до аэропорта Шереметьево или от Сочи до Красной Поляны.

Гатчина расположена к юго-западу от Санкт-Петербурга, и путь до неё проходит по живописным местам. Дорога пролегает через Шушары, Пушкин и другие населённые пункты, позволяя насладиться видами Ленинградской области.

Интересно, что по прямой линии расстояние между городами сокращается до 42 километров. Это расстояние можно преодолеть пешком примерно за 8 часов или на велосипеде — за 3 часа.

Гатчина известна своим дворцово-парковым ансамблем, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть Большой Гатчинский дворец, построенный в XVIII веке по проекту Антонио Ринальди, и Приоратский дворец, напоминающий средневековый католический монастырь.

Добраться до Гатчины можно разными способами: на электричке, «Ласточке», автобусе, маршрутке или автомобиле. Время в пути зависит от выбранного транспорта и дорожной ситуации.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
