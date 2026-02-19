Какие есть льготы на проезд в Петербургском метро?

Новости по теме

Свои среди своих: в Петербурге 1900-х создавались сотни клубов, куда пускали только по профессии, сословию или политическим взглядам

Старые привычки — новые болезни: как пенсионерам не стать жертвой своего быта

«Пенсионер с миллионами»: в Петербурге взяли под стражу мошенника, выманившего у пенсионера 5,4 млн рублей

Удивительный поворот: не пенсионеры, а молодёжь Петербурга всё чаще интересуются своим здоровьем

«Серебряный возраст» в моде: свыше 200 тысяч петербуржцев уже с картой — какие льготы она дает пенсионерам?

