Какие есть льготы на проезд в Петербургском метро?
Какие есть льготы на проезд в Петербургском метро?

Опубликовано: 19 февраля 2026 16:06
Возможностями льготного проезда в метро Санкт-Петербурга обладают некоторые категории граждан, в том числле пенсионеры и учащиеся.

В Санкт-Петербурге ряд категорий граждан имеет право на льготы при проезде в метро. Эти льготы часто распространяются и на другие виды городского транспорта (трамваи, троллейбусы, автобусы), но в контексте метро они предоставляют существенную экономию.

Кто может получить льготы?

Инвалиды

  • Инвалиды I и II групп, а также дети-инвалиды и их сопровождающие могут пользоваться метро бесплатно.
  • Инвалиды III группы оплачивают проезд по льготной стоимости, которая равна стоимости проезда для пенсионеров.

Пенсионеры

Мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет имеют право на приобретение месячного единого льготного билета, который включает метро, трамваи, троллейбусы и автобусы. Стоимость такого билета в 2026 году составляет 839 рублей.

Студенты и школьники

  • Для школьников. Месячный единый билет для учащихся на трамвай, троллейбус, автобус и метро — 797 рублей; единый месячный билет для учащихся на автобус — 527 рублей.
  • Для студентов. Единый проездной на все виды транспорта — 1599 рублей в месяц; такой же проездной, но только с поездками на метро — 906 рублей; месячный проездной на весь наземный транспорт — 802 рубля.
  • Для студентов из многодетных семей, получающих пенсию по потере кормильца или являющихся сиротами, проезд в метро и на наземном транспорте бесплатный до 23 лет.

Дети участников СВО

Дети мобилизованных и добровольцев имеют право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, включая метро.

Другие категории

  • Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, жители блокадного Ленинграда, награждённые медалью «За оборону Ленинграда».
  • Граждане без определённого места жительства (при наличии одной из льготных категорий, предусмотренных Социальным кодексом Санкт-Петербурга).

Важно учитывать, что информация о льготах и их стоимости может обновляться, поэтому перед оформлением билета рекомендуется уточнять актуальные данные в официальных источниках, например, на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок» или в кассе метрополитена.

