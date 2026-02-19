Какие есть льготы на проезд в Петербургском метро?

В Санкт-Петербурге ряд категорий граждан имеет право на льготы при проезде в метро. Эти льготы часто распространяются и на другие виды городского транспорта (трамваи, троллейбусы, автобусы), но в контексте метро они предоставляют существенную экономию.
Кто может получить льготы?
Инвалиды
- Инвалиды I и II групп, а также дети-инвалиды и их сопровождающие могут пользоваться метро бесплатно.
- Инвалиды III группы оплачивают проезд по льготной стоимости, которая равна стоимости проезда для пенсионеров.
Пенсионеры
Мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет имеют право на приобретение месячного единого льготного билета, который включает метро, трамваи, троллейбусы и автобусы. Стоимость такого билета в 2026 году составляет 839 рублей.
Студенты и школьники
- Для школьников. Месячный единый билет для учащихся на трамвай, троллейбус, автобус и метро — 797 рублей; единый месячный билет для учащихся на автобус — 527 рублей.
- Для студентов. Единый проездной на все виды транспорта — 1599 рублей в месяц; такой же проездной, но только с поездками на метро — 906 рублей; месячный проездной на весь наземный транспорт — 802 рубля.
- Для студентов из многодетных семей, получающих пенсию по потере кормильца или являющихся сиротами, проезд в метро и на наземном транспорте бесплатный до 23 лет.
Дети участников СВО
Дети мобилизованных и добровольцев имеют право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, включая метро.
Другие категории
- Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, жители блокадного Ленинграда, награждённые медалью «За оборону Ленинграда».
- Граждане без определённого места жительства (при наличии одной из льготных категорий, предусмотренных Социальным кодексом Санкт-Петербурга).
Важно учитывать, что информация о льготах и их стоимости может обновляться, поэтому перед оформлением билета рекомендуется уточнять актуальные данные в официальных источниках, например, на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок» или в кассе метрополитена.