Кинула горсть семян - клумба превратилась в пышный ковер: эти почвопокровники цветут до осени, краше пионов и петуний

Какие почвопокровные растения порадуют цветением до осени

Превратить клумбу в роскошный ковер получится только благодаря почвопокровникам. Эти культуры являются низкорослыми, из-за чего при разрастании они начинают стелиться по земле, образуя покрывало. Агроном Ксения Давыдова назвала «Городовому» несколько почвопокровных растений, которые станут украшением сада.

Флокс шиловидный

Высота растения не превышает 15 см, из-за чего при цветении оно образует цветочный ковер. Встречаются розовые, белые, красные, лиловые, пурпурные окраски. Обильное цветение начинается в мае, заканчивается только в сентябре. Остается зеленым в течение всего года. Не требует ухода, полива.

Тимьян ползучий

Растение образует пышные подушки из цветов и листьев, высота которых не превышает 12 см. Имеет душистый аромат, из-за чего территория сада будет благоухать. Цветение начинается в мае, а заканчивается в конце августа.

Седум

Это растение также называют «очитком». Для садоводов представлено большое количество видов седума, все из них отличаются неприхотливостью, так как отлично растут в природных условиях. Растения имеют зеленый цвет, который с наступлением осени сменяется на красный оттенок. Очитки способны цвести, прекрасно переживают засушливое лето.

Барвинок малый

Относится к вечнозеленым растениям, быстро укореняется, образуя куртины. Цветки чаще всего имеют лиловый, синий, голубой, белый, розовый окраски. Цветение растения обычно начинается в мае, способно продолжаться все лето. Чаще всего барвинок высаживают под кронами деревьев, но подойдут и солнечные клумбы.

Советы агронома:

«Эти почвопокровники прекрасно уживаются вместе. Не бойтесь высаживать их даже на одной клумбе». «При покупке семян обязательно проверьте срок годности, что повысит шанс на хорошую всхожесть».

