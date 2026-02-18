Высаживаю три многолетника - затмят своей красотой даже розы: цветение продлится все лето, неприхотливость - максимальная

Какие многолетники могут похвастаться неприхотливостью и долгим цветением

Цветы являются украшением любого участка, поэтому их так любят садоводы. Чаще всего огородники отдают предпочтение капризным розам, петуниям и пионам, но они требуют много внимания. Любое нарушение в уходе приводит к отсутствию цветения.

Агроном Ксения Давыдова назвала "Городовому" многолетники, которые являются неприхотливыми и красочными. Они способны цвести все лето без какого-либо участия человека.

Астильба

Растение отличается разнообразными расцветками. Встречаются виды с розовыми, белыми, пурпурными цветами, а также с декоративными матовыми листьями. Бутонизация обычно начинается в июне, после чего продолжается на протяжении трех месяцев. Лучше всего высаживать астильбу рядом с прудом, так как она любит повышенную влажность.

Герань кроваво-красная

Эта разновидность герани прекрасно чувствует себя на открытом воздухе. Название получено из-за яркой окраски цветов. Процесс бутонизации продолжается все лето, при этом растение не требует даже подкормок. Цветок приносит пользу саду, так как отпугивает вредителей.

Колокольчик многолетний

Цветение колокольчика способно продолжаться до морозов, если не давать ему сбрасывать семена. Их необходимо своевременно удалять. Растения могут достигать в высоту 50 см и более, из-за чего им потребуется подвязка. Неприхотлив, не требует подбора определенного места для посева.

Советы агронома:

«Эти цветы можно высаживать даже на одной клумбе, так как они не притесняют друг друга. В засушливое лето им может потребоваться полив, однако подкормки точно не понадобятся». «Покупайте семена или рассаду только у проверенных продавцов. Это поможет избежать неудач и разочарований».

