Высаживаю три многолетника - затмят своей красотой даже розы: цветение продлится все лето, неприхотливость - максимальная
Высаживаю три многолетника - затмят своей красотой даже розы: цветение продлится все лето, неприхотливость - максимальная

Опубликовано: 18 февраля 2026 17:55
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какие многолетники могут похвастаться неприхотливостью и долгим цветением

Цветы являются украшением любого участка, поэтому их так любят садоводы. Чаще всего огородники отдают предпочтение капризным розам, петуниям и пионам, но они требуют много внимания. Любое нарушение в уходе приводит к отсутствию цветения.

Агроном Ксения Давыдова назвала "Городовому" многолетники, которые являются неприхотливыми и красочными. Они способны цвести все лето без какого-либо участия человека.

Астильба

legion-media
legion-media

Растение отличается разнообразными расцветками. Встречаются виды с розовыми, белыми, пурпурными цветами, а также с декоративными матовыми листьями. Бутонизация обычно начинается в июне, после чего продолжается на протяжении трех месяцев. Лучше всего высаживать астильбу рядом с прудом, так как она любит повышенную влажность.

Герань кроваво-красная

legion-media
legion-media

Эта разновидность герани прекрасно чувствует себя на открытом воздухе. Название получено из-за яркой окраски цветов. Процесс бутонизации продолжается все лето, при этом растение не требует даже подкормок. Цветок приносит пользу саду, так как отпугивает вредителей.

Колокольчик многолетний

legion-media
legion-media

Цветение колокольчика способно продолжаться до морозов, если не давать ему сбрасывать семена. Их необходимо своевременно удалять. Растения могут достигать в высоту 50 см и более, из-за чего им потребуется подвязка. Неприхотлив, не требует подбора определенного места для посева.

Советы агронома:

«Эти цветы можно высаживать даже на одной клумбе, так как они не притесняют друг друга. В засушливое лето им может потребоваться полив, однако подкормки точно не понадобятся».

«Покупайте семена или рассаду только у проверенных продавцов. Это поможет избежать неудач и разочарований».

Ранее портал «Городовой» рассказал, какой многолетник подойдет для высадки в 2026 году.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
