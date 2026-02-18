Городовой / Город / Петербуржец продал Land Cruiser за 4 млн для «спецоперации ФСБ»: суд оставил машину у покупателя
Петербуржец продал Land Cruiser за 4 млн для «спецоперации ФСБ»: суд оставил машину у покупателя

Опубликовано: 18 февраля 2026 19:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru
Дееспособный гражданин сам отвечает за последствия своих решений в гражданском обороте.

Петербуржец Сергей подал в суд иск о признании недействительной сделки по продаже своего Toyota Land Cruiser 200.

Он рассказал, что в ноябре 2024 года мошенники, выдававшие себя за сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга, под давлением заставили его поверить в участие в спецоперации властей, убедив передать авто покупателю за 4 млн рублей с обещанием последующей отмены сделки.

В судебном заседании мужчина заявил, что находился в состоянии стресса и страха, не мог трезво мыслить, а покупатель не проверил подозрительно низкую цену. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Суд подтвердил факт договора, оплаты и передачи машины, но установил: продавец ошибался лишь в мотивах и последствиях сделки, а не в ее сути.

Нет доказательств осведомленности покупателя о афере или его халатности, цена в 4 млн рублей не признана заниженной.

Невский районный суд отказал в иске, отметив, что дееспособный человек несет ответственность за свои гражданско-правовые действия, и авто осталось у приобретателя.

Автор:
Юлия Аликова
Город
