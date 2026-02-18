Почему выросли январские счета за ЖКХ в Петербурге

Плата за коммунальные услуги зависит от объёма потреблённых ресурсов.

Жители Санкт-Петербурга, получившие январские счета за жилищно-коммунальные услуги, заметили рост сумм.

Комитет по тарифам объяснил причины: с 1 января во всех субъектах РФ тарифы на коммунальные услуги повысились на 1,7% из-за увеличения ставки НДС до 22%, а также из-за сильных морозов.​

В ведомстве уточнили, что оплата за ресурсы зависит от их фактического потребления. В январе из-за пониженных температур теплоснабжение в городе увеличилось в среднем на 33,5% по сравнению с декабрем — чем ниже температура на улице, тем больше тепла расходуется на отопление помещений, и тем крупнее суммы в квитанциях.​

Например, в квартире 60 м² с тремя жильцами средний ежемесячный платеж увеличился на 150,77 рубля с учетом всех корректировок.

При возникновении вопросов по конкретному счету комитет рекомендует сначала обращаться в управляющую компанию, а при отсутствии помощи — в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга.​