Петербург готовится к праздникам: изменения в движении транспорта 23 февраля и 9 марта

В 2026 году жители Санкт-Петербурга встретят День защитника Отечества и Международный женский день в понедельники. Из-за этого изменится расписание автобусов, трамваев и пригородных электропоездов.
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщил об особенностях движения наземного городского и пригородного транспорта 23 февраля и 9 марта.
Поскольку праздники приходятся на понедельник, в эти дни автобусы, трамваи и пригородные поезда будут следовать по воскресному графику.
