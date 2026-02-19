Городовой / Город / Петербург готовится к праздникам: изменения в движении транспорта 23 февраля и 9 марта
Петербург готовится к праздникам: изменения в движении транспорта 23 февраля и 9 марта

Опубликовано: 19 февраля 2026 18:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В этом году праздники выпадают на понедельник.

В 2026 году жители Санкт-Петербурга встретят День защитника Отечества и Международный женский день в понедельники. Из-за этого изменится расписание автобусов, трамваев и пригородных электропоездов.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщил об особенностях движения наземного городского и пригородного транспорта 23 февраля и 9 марта.

Поскольку праздники приходятся на понедельник, в эти дни автобусы, трамваи и пригородные поезда будут следовать по воскресному графику.

Ранее сообщалось, что комитет по транспорту анонсировал запуск нового автобусного маршрута, который соединит строящиеся жилые комплексы у Михайловской дороги со станцией метро «Проспект Просвещения».

Автор:
Юлия Аликова
Город
