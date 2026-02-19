"Самсон, раздирающий пасть льва" в Петергофе: как библейский герой стал символом военной славы России

Почему в Петергофе установлен памятник Самсону

В самом сердце Большого каскада Петергофа возвышается величественная скульптурная группа, ставшая символом не только этой знаменитой резиденции, но и всей российской морской славы. Могучий библейский герой, раздирающий пасть свирепому льву, — это монументальный фонтан «Самсон», чья история неразрывно связана с судьбой страны.

Когда появился «Самсон» и кто автор

Идея увековечить триумф России появилась не сразу. Первоначально Пётр I планировал установить в этом месте скульптуру Геракла, побеждающего Лернейскую гидру, но этот замысел не был осуществлён при его жизни. К идее вернулись в царствование императрицы Анны Иоанновны. В 1735 году, в ознаменование 25-летия победы в Полтавской битве, перед Большим каскадом был установлен фонтан.

Автором первой скульптуры выступил знаменитый итальянский мастер Бартоломео Карло Растрелли, который отлил её из свинца. Постамент из тёсаного камня, имитирующего скалу, был создан, вероятно, по проекту архитектора Михаила Земцова, а гидравлическую систему разработал мастер П. Суалем.

Со временем свинец под воздействием воды стал деформироваться. К началу XIX века скульптура обветшала, и в 1802 году её заменили на новую, бронзовую. Её создал выдающийся русский скульптор Михаил Иванович Козловский, сохранивший первоначальную композицию, но придавший фигурам бóльшую пластическую выразительность в стиле классицизма. Архитектор Андрей Воронихин спроектировал для неё новый постамент, украшенный четырьмя львиными головами, олицетворяющими стороны света.

Почему именно Самсон?

В основе сюжета лежит библейская история о герое Самсоне, который голыми руками растерзал напавшего на него льва. Однако в Петергофе этот сюжет приобрел глубокое аллегорическое значение. Выбор образа имел ярко выраженную политическую подоплеку.

Победа русской армии над шведами под Полтавой была одержана 27 июня 1709 года — в день памяти преподобного Сампсона Странноприимца, который считался небесным покровителем русского воинства. Уже вскоре после битвы в проповедях и на гравюрах Петра I стали сравнивать с библейским героем, победившим льва. Лев же присутствовал на гербе Швеции, таким образом олицетворяя побеждённого противника. Так, гравюра 1709 года с изображением Самсона имела надпись: «Самсону Российскому, рыкающего Льва Свейского преславно растерзавшему».

Так фонтан «Самсон» стал величественным памятником блестящей победе России в Северной войне, утверждению её статуса как великой морской и военной державы.

К сожалению, статуя работы Козловского была утрачена во время Великой Отечественной войны. В 1947 году скульпторы В.Л. Симонов и Н.В. Михайлов по сохранившимся фотографиям и архивным материалам блестяще воссоздали её, вернув «Самсону» его законное место. С тех пор он вновь встречает гостей Петергофа, напоминая о славных страницах русской истории.

