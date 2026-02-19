Обход палеодолины: новый маршрут от «Юго-Западной» к Стрельне без «Брестской»

Стала известна новая схема прокладки метро в Санкт-Петербурге от станции «Юго-Западная» до «Сосновой Поляны» с ответвлением в Стрельну, исключающая «Брестскую».
Основная цель этого варианта — обойти выявленную на глубине палеодолину.
Ранее «Деловой Петербург» со ссылкой на «Метрострой Северной столицы» сообщали о корректировке маршрута Красносельско-Калининской линии.
Там подтвердили информацию Комстроя о четырех запланированных станциях: «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Красносельская» и «Сосновая Поляна».
В обновленной схеме линия Красносельско-Калининской ветки прямолинейно соединяет «Юго-Западную» со станцией «Улица Доблести», а затем поворачивает на юг.
Станция «Петергофское шоссе» переместилась восточнее — от улицы Адмирала Трибуца к улице Доблести. Аналогично сдвинулась на восток и «Сосновая Поляна».
Ответвление к Стрельне теперь проходит по оси Петергофского шоссе от одноименной станции. В зоне проспекта Ветеранов размещаются «Красносельская» и «Солнечный город».
В Комитете по строительству Петербурга уточнили для издания, что пока согласован только небольшой отрезок «коричневой» линии юго-западнее. Работа продолжается, но решений пока нет, заявили в Комстрое.
Об отказе от «Брестской» власти заговорили еще в декабре 2025 года. Специалисты отмечали неудачное расположение станции и предупреждали, что из-за геологических проблем участок могут заморозить.
По проекту Ленметрогипротранса 2012 года «Брестская» планировалась на глубине 35–40 метров от шахты № 840.
Южный вестибюль выходил бы на проспект Маршала Захарова, северный — на Ленинский проспект, а платформа располагалась под углом к Брестскому бульвару. Этот план отменили.