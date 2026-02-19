Штрафы за газон: Петербург собрал 4,6 млн рублей в 2025-м

Global Look Press / Maksim Konstantinov

В городе на Неве нельзя бросать машины на газонах, перед парадными, контейнерными площадками и на эксплуатационной маркировке.