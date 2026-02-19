Городовой / Город / Штрафы за газон: Петербург собрал 4,6 млн рублей в 2025-м
Штрафы за газон: Петербург собрал 4,6 млн рублей в 2025-м

Опубликовано: 19 февраля 2026 17:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В городе на Неве нельзя бросать машины на газонах, перед парадными, контейнерными площадками и на эксплуатационной маркировке.

В 2025 году в Санкт-Петербурге привлекли к ответственности 362 водителя за парковку на газонах.

Среди них был 69-летний житель Приморского района, припарковавший свой Mitsubishi Pajero на зеленой зоне у дома, после чего ему пришлось оплатить штраф в 3000 рублей по принудительному взысканию.

Об этом сообщили в ГУ Федеральной службы судебных приставов по городу.

За указанный период инициировали 411 исполнительных производств по взысканию штрафов за стоянку машин на газонах. В итоге автовладельцы перечислили свыше 4,6 миллиона рублей, уточнили в ведомстве.​

В январе 2026 года случаи парковки на зеленых насаждениях в Петербурге сократились вдвое. За месяц нарушение зафиксировали у 500 водителей.

В ГАТИ связывают этот прогресс с регулярными проверками соблюдения правил, при этом в прошлом году только машины с особым оборудованием выезжали на такие рейды около 6000 раз.​

Юлия Аликова
