Городовой / Полезное / С собой в поездку — обязательно: 4 вещи и 1 привычка, которые выручают туристов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Проводы зимы на подоконнике: как подготовить комнатные растения к весне - 6 шагов умного цветовода Полезное
Фальшивые СМС от «Разумишкина»: петербуржцев заманивают на мошеннические ссылки Город
Российский город, основанный на 3 века раньше Москвы: историческое наследие тут на каждом шагу - что посетить Полезное
Никакой химии, только чистое мясо: Роскачество назвало топ-5 качественных продуктов начала 2026 года – можно смело брать Полезное
Чистота под землёй: Петербургское метро готово потратить более 4 млрд на уборку до 2029 года Город
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

С собой в поездку — обязательно: 4 вещи и 1 привычка, которые выручают туристов

Опубликовано: 19 февраля 2026 14:43
 Проверено редакцией
С собой в поездку — обязательно: 4 вещи и 1 привычка, которые выручают туристов
С собой в поездку — обязательно: 4 вещи и 1 привычка, которые выручают туристов
Городовой ру
Что обязательно взять с собой в путешествие 

Неопытные путешественники стараются взять как можно больше вещей, а опытные ограничиваются базовым минимумом. У каждого туриста он свой. Блогер Марк Еремин делится личным списком предметов, которые всегда оказываются под рукой и не раз выручали в самых разных ситуациях.

Многоразовая бутылка для воды

Самая простая и полезная вещь в дорожном арсенале. Она выручает и в длительных перелётах, и в жарких городах, и во время походов. Заправить бутылку можно где угодно — на заправке, в кафе, у кулера. Не приходится тратить деньги на одноразовый пластик и бегать в магазин каждые пару часов. А если выбрать металлическую емкость, то вода в ней меньше нагревается

Пауэрбанк и короткий кабель

Смартфон в путешествии — это и навигатор, и фотоаппарат, и переводчик. Он разряжается всегда в самый неподходящий момент. Для автора пауэрбанк на 20 000 мАч и короткий кабель — постоянный спутник в поездках. Он занимает минимум места, не путается и спокойно заряжает телефон.

Маленькая аптечка

Болеть в поездке — худшее, что может случиться. Поэтому аптечка с минимумом лекарств в списке обязательных пунктов.

Универсальный переходник и удлинитель

Тот, кто путешествовал по разным странам, знает: розетки везде разные и их часто не хватает для всех устройств. Универсальный переходник с несколькими USB-портами и маленький складной удлинитель решают проблему раз и навсегда. Можно заряжать одновременно телефон, наушники, камеру, ноутбук.

Делится автор и еще одним секретом: отправляясь в путешествие, блогер фотографирует паспорт, билеты, страховку и сохраняет всё в облаке. На случай, если документы потеряются, копия всегда будет под рукой и выручит в критический момент.

Ранее Городовой рассказал, в каком городе России хотел поселиться Остап Бендер, и что в нем посмотреть туристам.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью