Какая станция метро на Крестовском острове в Санкт-Петербурге?
Какая станция метро на Крестовском острове в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 19 февраля 2026 12:50
 Проверено редакцией
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Крестовский остров в Санкт-Петербурге находится рядом со станцией метро «Крестовский остров».

Крестовский остров в Санкт-Петербурге обслуживается станцией метро «Крестовский остров», которая входит в состав Фрунзенско-Приморской линии (линия 5). Станция расположена между «Чкаловской» и «Старой Деревней».

История и особенности станции

«Крестовский остров» открылась 3 сентября 1999 года. Её строительство было задержано из-за сложностей с возведением наземного павильона, поэтому первые поезда проезжали станцию без остановки.

Некоторые архитектурные особенности:

  • Станция глубокого заложения — около 49 метров.
  • Колонно-стеновая конструкция, выполненная из сборного железобетона — это был первый опыт такого строительства в петербургском метро.
  • Трёхнефное подземное пространство с традиционной ордерной системой. Колонны и арки отделаны светлым известняком, путевые стены — травертином.
  • Торцевая стена впервые в России отделана зеркалами, что визуально удлиняет перрон.
  • На стенах расположены 12 мозаичных панно. На них аллегорически изображены реки (в центральном тоннеле) и острова (в путевых) в виде мифических персонажей.
  • Год открытия станции (1999) обозначен римскими цифрами на фризе фронтона в торце.
  • Вестибюль станции выполнен в виде прозрачного куба, который гармонично вписан в парковый ландшафт. Он расположен на возвышении на пересечении Морского проспекта и Рюхиной улицы.

Дополнительные сведения

Режим работы: ежедневно с 05:42 до 00:36.

Выход в город: на Рюхину улицу, Морской проспект и Динамовскую улицу.

Рядом с станцией находятся ЦПКиО им. С. М. Кирова и парк аттракционов «Диво-Остров».

В западной части Крестовского острова, примерно в 2,5 км от «Крестовского острова», расположена ещё одна станция метро — «Зенит» (ранее — «Новокрестовская»), которая относится к Невско-Василеостровской линии.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
