Какая станция метро на Крестовском острове в Санкт-Петербурге?

Крестовский остров в Санкт-Петербурге обслуживается станцией метро «Крестовский остров», которая входит в состав Фрунзенско-Приморской линии (линия 5). Станция расположена между «Чкаловской» и «Старой Деревней».
История и особенности станции
«Крестовский остров» открылась 3 сентября 1999 года. Её строительство было задержано из-за сложностей с возведением наземного павильона, поэтому первые поезда проезжали станцию без остановки.
Некоторые архитектурные особенности:
- Станция глубокого заложения — около 49 метров.
- Колонно-стеновая конструкция, выполненная из сборного железобетона — это был первый опыт такого строительства в петербургском метро.
- Трёхнефное подземное пространство с традиционной ордерной системой. Колонны и арки отделаны светлым известняком, путевые стены — травертином.
- Торцевая стена впервые в России отделана зеркалами, что визуально удлиняет перрон.
- На стенах расположены 12 мозаичных панно. На них аллегорически изображены реки (в центральном тоннеле) и острова (в путевых) в виде мифических персонажей.
- Год открытия станции (1999) обозначен римскими цифрами на фризе фронтона в торце.
- Вестибюль станции выполнен в виде прозрачного куба, который гармонично вписан в парковый ландшафт. Он расположен на возвышении на пересечении Морского проспекта и Рюхиной улицы.
Дополнительные сведения
Режим работы: ежедневно с 05:42 до 00:36.
Выход в город: на Рюхину улицу, Морской проспект и Динамовскую улицу.
Рядом с станцией находятся ЦПКиО им. С. М. Кирова и парк аттракционов «Диво-Остров».
В западной части Крестовского острова, примерно в 2,5 км от «Крестовского острова», расположена ещё одна станция метро — «Зенит» (ранее — «Новокрестовская»), которая относится к Невско-Василеостровской линии.