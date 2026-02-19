В 2026 году сажаю 1 сорт – и соседи немеют от зависти: плоды "выдает" как ненормальный, не томат, а конвейер

Новости по теме

Из 100500 сортов в 2026 году выбираю 1 – и гребу урожай вагонами: плоды по 1 кг, на вкус – чисто "мясо"

Перейти

По 25 клубней с куста - не предел: собираю урожай картофеля тоннами - 2 сорта-рекордсмена, дают урожай даже в "бетоне"

Перейти

Не перец, а награда дачника: валит плодами без продыху и в жару, и в холода – урожай собираем по 5 кг с 1 куста

Перейти

Не перец, а подарок Судьбы: штампует плоды как бешеный даже в суровое лето – урожай собираем бочками, по 20 шт. с 1 куста

Перейти

Не томат, а хит сезона: вяжет плоды как заведенный даже в холодное лето – урожай собираем ваннами, каждый помидор по 600 г

Перейти