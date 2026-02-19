Городовой / Полезное / В 2026 году сажаю 1 сорт – и соседи немеют от зависти: плоды "выдает" как ненормальный, не томат, а конвейер
Опубликовано: 19 февраля 2026 13:02
 Проверено редакцией
Рекомендации по выбору сорта от агронома Ксении Давыдовой

Для получения урожая свежих томатов в начале летнего сезона агроном Ксения Давыдова рекомендует отдавать предпочтение семенам ранних и ультраранних сортов. Сбор первого урожая спелых плодов возможен уже через три месяца после посадки.

Культивирование раннеспелых томатов обладает рядом значительных преимуществ. Во-первых, это обеспечивает более оперативное получение урожая. Во-вторых, существенно снижается вероятность поражения растений фитофторозом, поскольку плодоношение завершается до периода активного распространения патогенных грибков. В-третьих, данные сорта демонстрируют высокую адаптивность даже к сложным климатическим условиям Урала и Сибири.

При выборе семян необходимо учитывать сроки созревания, указанные производителем на упаковке. Эксперт также рекомендует прибавлять одну неделю к указанному сроку для учета периода прорастания семян. Это позволит точно определить оптимальное время для посева и прогнозировать сроки сбора урожая.

Среди востребованных ранних сортов томатов можно выделить сорт «Альфа».

Созревание плодов происходит через 85-90 дней после появления всходов. Данное растение является низкорослым, достигая в высоту 40-50 см. Этот сорт томатов не требует пасынкования.

Плоды характеризуются плоскоокруглой формой и красным цветом, их масса варьируется от 60 до 80 граммов. Они обладают сладким вкусом, выраженным ароматом, сочной мякотью и тонкой кожицей.

Эти томаты оптимально подходят для использования в домашних заготовках. Кроме того, сорт демонстрирует высокую устойчивость к заболеваниям и способен адаптироваться к неблагоприятным погодным условиям.

Автор:
Татьяна Идулбаева
