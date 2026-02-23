Городовой / Полезное / В пост котлеты из мяса нельзя: Беру 300 г филе минтая - получаю гору вкуснятины
В пост котлеты из мяса нельзя: Беру 300 г филе минтая - получаю гору вкуснятины

Простой рецепт приготовления котлет. Блюдо, которое можно в пост.

Котлеты - одно из любимых блюд во всех семьях, оно напоминает о заботе, домашнем уюте, тепле. Чаще всего их готовят из мясного фарша, но в пост мясное есть не рекомендуется. Рассказываем, как приготовить вкусные котлеты из рыбы.

Рецептом приготовления котлет из минтая делятся на портале "Аймкук", стоит приготовить блюдо в пост.

Список ингредиентов для постных котлет:

  • 2 тушки минтая;
  • 1 морковь;
  • панировка;
  • 1 репчатый лук;
  • специи и соль;
  • растительное масло.

Если вы не хотите, чтобы ваши котлеты разваливались на сковороде, добавьте в них кое-что хитрое, поможет сделать их упругими.

Пошаговый способ приготовления котлет

  1. В первую очередь чистим минтай от шкурки, костей и головы, должно получиться филе. Можно взять и готовое филе минтая, около 300 г.
  2. Пропускаем рыбу с луком через мясорубку, получится однородный вязкий фарш.
  3. Морковь чистим и натираем мелко, вводим в фарш, солим.
  4. По вкусу можно добавить немного специй, после чего всё перемешать.
  5. Котлеты лепим влажными руками, так фарш будет хорошо склеиваться.
  6. Обваливаем их в сухарях или муке, необходимое количество жарим на масле с 2 сторон.

Готовые котлеты из минтая можно подать с картофелем, рисом, гречкой, овощным рагу. Это вкусно, сытно и весьма необычно.

Полезный совет

Котлеты из минтая можно приготовить впрок. Для этого взять больше ингредиентов, налепить много заготовок, обвалять в панировке. Выложить их на разделочную доску, которую застелили пакетом или плёнкой, и отправить в морозильную камеру. После этого котлеты можно расфасовать по пакетам. По мере необходимости доставать замороженные котлеты и жарить на сковороде, добавив в неё немного воды, так котлеты быстрее разморозятся и получатся сочнее.

Издание ранее сообщало, как готовить вкусные котлеты по рецепты шефа Ивлева.

