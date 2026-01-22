Готовить ресторанные шедевры дома — просто: котлеты Ивлева я ем уже неделю, и это абсолютный восторг

Константин Ивлев — известный шеф-повар и ресторатор, чье имя ассоциируется как с высокой гастрономией, так и с бескомпромиссной критикой в рамках телевизионных проектов.

Регулярно делясь с поклонниками секретами приготовления разнообразных блюд, он недавно приоткрыл завесу тайны над одним из самых популярных ресторанных хитов — крабовыми котлетами.

Шеф рассекретил рецепт, который позволяет воссоздать ресторанный уровень вкуса, используя при этом вполне бюджетные ингредиенты.

Бюджетный шик: морские дары в новом прочтении

Главная интрига, которую создал Ивлев, заключается в гармоничном сочетании дорогих морепродуктов с более доступным компонентом. Рецепт, поданный как “проще не бывает”, на деле требует точного следования технике, чтобы добиться нужной консистенции и богатого вкуса.

Перечень необходимых продуктов выглядит следующим образом: тигровые креветки — 250 г, филе лосося — 250 г, и, что самое интересное, крабовые палочки — 500 г.

Для нежности в фарш добавляются сливочное масло — 120 г, сливки 33% — 70 г, а также немного оливкового масла — 20 г для жарки. Соль и перец используются по вкусу.

Секрет идеального фарша: от панциря до нежности

Процесс приготовления начинается с подготовки основных компонентов. Креветки необходимо очистить от панциря. Затем лосось и крабовые палочки подвергаются измельчению.

Ключевой момент заключается в том, чтобы “порезать и перемолоть все игредиенты с помощью мясорубки до состояния фарша”.

На этом этапе в дело вступает связующее звено, придающее котлетам ту самую ресторанную сочность и мягкость. В измельченную массу необходимо добавить сливочное масло и сливки, а затем “посолить и тщательно перемешать”.

Это сочетание жиров и влаги гарантирует, что котлеты не превратятся в сухие биточки при термической обработке.

Отдых и жарка: правило “без крышки”

После тщательного смешивания наступает важная пауза. Получившуюся смесь необходимо убрать в холодильник на 20 минут. Этот этап охлаждения позволяет маслу и сливкам стабилизироваться, что облегчит дальнейшее формирование котлет.

После охлаждения фарш формируется руками в небольшие котлетки.

Ивлев подчеркивает важность техники жарки. Необходимо разогреть на сковороде оливковое масло и “жарить котлетки на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны, не накрывая крышкой”.

Отсутствие крышки критично — оно обеспечивает образование золотистой корочки, сохраняя при этом внутреннюю влажность и нежность фарша, о чем не устает напоминать шеф.

