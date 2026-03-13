Обычная свёкла, селёдка и орехи — а получается салат, который съедают первым

Опубликовано: 13 марта 2026 20:55
 Проверено редакцией
Готовим быстрый и сытный салат.

Сочетание сладковатой свёклы, малосольной сельди и грецких орехов оказалось очень удачным — салат получается простым, но при этом насыщенным и интересным. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «А на даче жизнь иначе!».

Ингредиенты:

свёкла — 300–350 г, сельдь малосольная — 200 г, грецкие орехи (очищенные, измельчённые) — 50 г, лук — ½ средней луковицы, вода — 200 мл, соль — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., яблочный уксус — 2 ч. л., растительное масло — 2 ст. л.

Время приготовления: 40 минут

Приготовление:

Сначала подготавливаю свёклу. Её можно просто отварить, но мне больше нравится запекать в духовке — так вкус получается более насыщенным. Заворачиваю свёклу в фольгу и запекаю при температуре 190 °C до мягкости.

Готовую свёклу остужаю, очищаю от кожицы и нарезаю тонкой соломкой. После этого отправляю её мариноваться примерно на 30 минут.

Для маринада в миске соединяю воду, соль, сахар и яблочный уксус. Хорошо перемешиваю, чтобы соль и сахар полностью растворились, и заливаю этой смесью нарезанную свёклу.

Пока свёкла маринуется, подготавливаю остальные ингредиенты. Филе малосольной сельди нарезаю небольшими брусочками, а лук шинкую тонкими полукольцами.

Когда свёкла немного промаринуется, перекладываю её в миску. Добавляю измельчённые грецкие орехи, нарезанный лук и кусочки сельди.

Сверху поливаю растительным маслом и аккуратно перемешиваю. Подойдёт как обычное подсолнечное, так и оливковое масло. Перед подачей можно украсить салат кусочками сельди и грецкими орехами.

Ранее мы писали о вкуснейшей намазке на хлеб всего из 3 ингредиентов.

Автор:
Александр Асташкин
