Морской страж Балтики: город-порт Кронштадт в Санкт-Петербурге — что посмотреть и как добраться

Город-порт Кронштадт расположен на острове Котлин в Финском заливе и является частью Санкт-Петербурга. Это стратегически важный город с точки зрения обороны. Он защищает северные границы страны, а потому его называют "морским стражем Балтики". С 1990 года исторический центр Кронштадта входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь всегда много туристов, поскольку посмотреть есть на что. Расскажем, что посмотреть в Кронштадте и как до него добраться.
Что посмотреть
Внимания туристов однозначно заслуживают следующие объекты:
- Якорная площадь. Здесь гости любят рассматривать Никольский Морской собор, памятники адмиралу Степану Макарову и адмиралу Федору Ушакову. В центре выложен белой плиткой огромный якорь, который четко можно рассмотреть только с высоты;
- Музей истории Кронштадта. Здесь можно увидеть две экспозиции, рассказывающие о морской истории города. Среди образцов представлены макеты кораблей и морские приборы, а также уникальные образцы, например, респиратор для лошади или прибор для чистки пуговиц. Еще один филиал посвящен подводной археологии - здесь можно увидеть посуду, личные предметы матросов и элементы судов, поднятые с затонувших в Финском заливе кораблей;
- Петровский док. Уникальное инженерное строение XVIII века, выполненное по чертежам Петра I. До сих пор здесь сохранены исторические доковые камеры и подъемные механизмы;
- Петровский парк. В центре — памятник Петру I, созданный по проекту скульптора Теодора Жака. На спуске открывается эффектное зрелище на военные суда и исторические артефакты, например, шведские пушки, а также стелу в честь моряков-участников Цусимского боя в период Русско-японской войны;
- Летний сад. Старейший парк, основанный лично Петром I в 1711 году. Здесь сохранена планировка XVIII века с прямыми аллеями и геометрически правильными клумбами. Спокойное и приятное место для отдыха;
- Итальянский дворец. Каменное здание в стиле классицизма, построенное в 1720-1724 годах. Сейчас здесь расположен филиал Центрального Военно-морского музея «Кронштадтская крепость»;
- Форт «Константин». Один из самых крупных фортов Кронштадта, основанный в XIX веке. В наши дни представляет собой историко-развлекательный комплекс, где можно увидеть сохранившиеся казематы, батареи и уникальные броневые брустверы. Также здесь находятся три музея - музей «Пушкарь», посвященный артиллерии, Музей маяков и Музей военной миниатюры;
- Парк «Остров фортов». В центре расположена Аллея героев российского флота, состоящая из 11 тематических зон. Также здесь находится современный Музей военно-морской славы, центром композиции которого является настоящая атомная подводная лодка. Хорошее место для отдыха с детьми: здесь есть игровые площадки, веревочный парк, скейт-площадка и территории для отдыха у воды.
Как добраться
Если вы добираетесь на автобусе, то садитесь у станции метро «Старая деревня» на маршруты №101 (до Якорной площади) или №101Э ( до Гражданской улицы). От станции метро «Проспект Просвещения» ходит автобус № 207.
На личном транспорте рекомендуется выехать на Кольцевую автомобильную дорогу (КАД, А-118) и направляться по дамбе. Без пробок можно доехать за 1 час.
Добраться до Кронштадта можно и по воде в период навигации. Так, скоростной катамаран «Котлин» совершает регулярные рейсы от причала «Дворцовая пристань» до причала «Остров фортов». Скоростной теплоход «Метеор» отправляется от причала «Кунсткамера» и доставляет пассажиров в Кронштадт.
Отзывы
Туристы, побывавшие на экскурсии в Кронштадте, делятся своими впечатлениями на интернет-форумах.
"Кронштадт - удивительное место и в рамках одной экскурсии его посмотреть и полюбить невозможно".
"Кронштадт - это такой архитектурный консерв. Когда я в первый раз попал на его улицы, сразу вспомнил 60-е годы. Вывески, улочки, все окружение страшно ностальгическое, а еще тишина, людей почти нет, только матросы строем куда-то промаршировали. Там надо просто походить, подышать тем воздухом. Скоро все пропадет, надо ловить".
"Кронштадт - удивительный самобытный военный городок. Мне он нравится сам по себе, там особая энергетика. Вы что хотели увидеть от фортов, это исторически достоверные сооружения, они не должны вас развлекать. Они должны дать попытку прикоснуться к истории".
