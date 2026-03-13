Привычные маринованные огурцы уже не в почете: готовлю пикантные огурчики по-корейски

Огурцы в таком маринаде получаются ароматными, слегка острыми и очень насыщенными. Секрет рецепта — горячая масляная заправка со специями, которая придаёт овощам характерный «корейский» вкус. Рецептом поделился автор Дзен-канала «В саду у Валентинки».

Ингредиенты:

огурцы — 4 кг, соль — 3 ст. л., сахар — 1 стакан, растительное масло — 1 стакан, уксус 6% — 150–200 мл, чеснок измельчённый — 2 ст. л., кориандр молотый — ⅔–1 ч. л., паприка — по вкусу, томатный соус — 2 ст. л., красный острый перец — по вкусу (или соус чили).

Время приготовления: 40 минут.

Приготовление:

Сначала подготавливаю огурцы. Нарезаю их кружочками, как для обычного салата. Если огурцы крупные, разрезаю их полукольцами или четвертинками.

Затем готовлю маринад — именно он делает салат таким ароматным. В миске соединяю соль, сахар, уксус и измельчённый чеснок. Чеснок можно пропустить через пресс или очень мелко нарезать.

Добавляю томатный соус или кетчуп чили. Затем всыпаю молотый кориандр, паприку и немного острого перца. Всё тщательно перемешиваю до однородности — получается густой и пряный соус.

Отдельно разогреваю растительное масло почти до кипения и вливаю его в подготовленный маринад. Сразу перемешиваю.

Получившимся горячим соусом заливаю нарезанные огурцы и хорошо перемешиваю. Благодаря горячему маслу специи раскрывают аромат, а огурцы быстрее пропитываются маринадом. Оставляю салат примерно на 20–30 минут, чтобы овощи начали мариноваться.

После этого раскладываю огурцы по чистым банкам, слегка утрамбовывая, чтобы они были полностью покрыты маринадом.

Банки пастеризую около 15–20 минут (время зависит от их объёма). Затем закатываю крышками, переворачиваю и укутываю до полного остывания.

