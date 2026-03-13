Модный "дубайский" кулич с фисташками: готовится проще обычного, а впечатлений оставит на весь год – рецепт

Неожиданным трендом текущего пасхального сезона стали куличи, вдохновленные дубайским шоколадом. Рецептом приготовления этого востребованного кулича поделился Сергей Синицын, международный судья по кулинарии и телеведущий.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная — 700 граммов;
- Мука пшечничная для припыла — 100 граммов;
- Молоко 3,5% — 175 граммов;
- Дрожжи живые — 30 граммов;
- Яйца куриные — 7 штук (350 граммов);
- Масло сливочное топленое — 350 граммов;
- Сахар-песок — 150 граммов;
- Соль — 14 граммов;
- Изюм — 120 граммов;
- Паста фисташковая — 150 граммов.
Изюм следует замочить в горячей воде на несколько минут, затем слить воду и залить ромом. В большой емкости необходимо смешать теплое молоко с дрожжами, а в отдельной емкости — яйца до однородного состояния.
Затем соедините яйца с дрожжевой смесью, добавьте просеянную муку с солью, сахаром, специями, ванильным экстрактом, растопленным маслом и повторно перемешайте деревянной лопаткой. После этого накройте тесто пленкой и оставьте на один час.
После этого изюм необходимо просушить бумажным полотенцем, добавить его в тесто и тщательно перемешать с фисташковой пастой.
Разделите тесто на три равные части, распределите по формам и поставьте на 50 минут в предварительно разогретую до невысокой температуры духовку.
Далее, если изюм оказался на поверхности, прикройте его тестом во избежание подгорания. И снова поместите в заранее разогретую до 180 градусов духовку еще на 50 минут.
Для приготовления глазури смешайте сахарную пудру с молоком. Полностью остудите куличи, после чего декорируйте их сахарной глазурью, измельченными фисташками и пищевым золотом.
