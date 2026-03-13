Модный "дубайский" кулич с фисташками: готовится проще обычного, а впечатлений оставит на весь год – рецепт

Опубликовано: 13 марта 2026 02:43
 Проверено редакцией
Рецепт популярного кулича с фисташками

Неожиданным трендом текущего пасхального сезона стали куличи, вдохновленные дубайским шоколадом. Рецептом приготовления этого востребованного кулича поделился Сергей Синицын, международный судья по кулинарии и телеведущий.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная — 700 граммов;
  • Мука пшечничная для припыла — 100 граммов;
  • Молоко 3,5% — 175 граммов;
  • Дрожжи живые — 30 граммов;
  • Яйца куриные — 7 штук (350 граммов);
  • Масло сливочное топленое — 350 граммов;
  • Сахар-песок — 150 граммов;
  • Соль — 14 граммов;
  • Изюм — 120 граммов;
  • Паста фисташковая — 150 граммов.

Изюм следует замочить в горячей воде на несколько минут, затем слить воду и залить ромом. В большой емкости необходимо смешать теплое молоко с дрожжами, а в отдельной емкости — яйца до однородного состояния.

Затем соедините яйца с дрожжевой смесью, добавьте просеянную муку с солью, сахаром, специями, ванильным экстрактом, растопленным маслом и повторно перемешайте деревянной лопаткой. После этого накройте тесто пленкой и оставьте на один час.

После этого изюм необходимо просушить бумажным полотенцем, добавить его в тесто и тщательно перемешать с фисташковой пастой.

Разделите тесто на три равные части, распределите по формам и поставьте на 50 минут в предварительно разогретую до невысокой температуры духовку.

Далее, если изюм оказался на поверхности, прикройте его тестом во избежание подгорания. И снова поместите в заранее разогретую до 180 градусов духовку еще на 50 минут.

Для приготовления глазури смешайте сахарную пудру с молоком. Полностью остудите куличи, после чего декорируйте их сахарной глазурью, измельченными фисташками и пищевым золотом.

Ранее мы рассказали, как сделать влажные куличи.

Автор:
Ксения Сафрыгина
