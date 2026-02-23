Городовой / Полезное / Из 777 сортов в 2026 году выбираю 1 – и соседи кусают локти от зависти: урожай гребу ведрами, плоды мясистые и слаще рахат-лукума
Из 777 сортов в 2026 году выбираю 1 – и соседи кусают локти от зависти: урожай гребу ведрами, плоды мясистые и слаще рахат-лукума

Опубликовано: 23 февраля 2026 02:43
 Проверено редакцией
Из 777 сортов в 2026 году выбираю 1 – и соседи кусают локти от зависти: урожай гребу ведрами, плоды мясистые и слаще рахат-лукума
Из 777 сортов в 2026 году выбираю 1 – и соседи кусают локти от зависти: урожай гребу ведрами, плоды мясистые и слаще рахат-лукума
Городовой ру
Назван высокоурожайный сорт томатов

При выборе семян томатов особое внимание следует уделять проверенным сортам, характеризующимся не только высокой урожайностью, но и устойчивостью к фитофторозу, который является серьезной угрозой для урожая.

Денис Лабков, эксперт в области садоводства и производитель средств защиты растений, рекомендует для посева на рассаду гибрид томата "Линда F1" как надежный и высокоэффективный вариант. Данный гибрид обладает рядом значительных преимуществ.

Ключевым достоинством является высокая урожайность и превосходные вкусовые качества плодов. Томаты сорта "Линда F1" отличаются красным цветом, мясистой структурой и сладким вкусом, достигая массы до 300 граммов. Плоды формируются кистями, при этом в одном узле может развиваться до 10 томатов. Кожица плодов тонкая и нежная, но при этом устойчива к растрескиванию.

Дополнительным преимуществом является простота в выращивании. Растения формируют крепкие, низкорослые кусты высотой до 80 см, что исключает необходимость пасынкования и подвязки. Сбор первого урожая возможен уже через 90 дней после появления всходов.

Сорт "Линда F1" демонстрирует устойчивость не только к фитофторозу, но и к вертициллезу, фузариозу и серой пятнистости листьев.

Культивирование данного сорта возможно как в условиях защищенного грунта, так и на открытых грядках.

Популярность данного гибрида среди аграриев обусловлена высоким содержанием сахаров в плодах, привлекательным внешним видом, значительной урожайностью, а также превосходными показателями лежкости и транспортабельности.

Ранее мы рассказали, чем подкормить рассаду для роста.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
