По 3 часа свеклу не варю: 10 минут — и готова даже крупная: сочная, не водянистая, ярче граната

Опубликовано: 19 февраля 2026 09:07
 Проверено редакцией
Как быстро приготовить свеклу в микроволновке 

Салаты со свёклой — это вкусно и полезно. Но варится корнеплод очень долго, потратить столько времени готовы не все, и многие отказываются от любимых блюд в будние дни. Но есть способ сократить время приготовления свеклы до 10 минут без потери вкуса и пользы, делится автор канала "Любимая дача. Сад и огород".

Как приготовить свеклу за 10 минут

Секрет экспресс-приготовления очень прост: свёкла варится в микроволновке в собственном соку. Никакая кастрюля не нужна, и отмывать ее потом не придется.

Сначала корнеплод тщательно моют. Можно даже губкой с мылом. Хвостик обрезают, а слишком широкую «попку» тоже лучше удалить, чтобы корнеплод был примерно одинаковой толщины и проваривался равномерно.

Подготовленную свёклу кладут в самый обычный целлофановый пакет или в пакет для запекания и плотно завязывают. Делают несколько отверстий для выхода пара.

Пакет отправляют в микроволновку. Мощность ставят на максимум, таймер — на 10 минут. Если свёкла крупная, можно добавить ещё пару минут. Когда печка подаст сигнал, разворачивать сверток нужно очень аккуратно, чтобы не обжечься горячим паром.

Пакет создаёт эффект мини-пароварки, и свекла доходит до готовности в разы быстрее, чем в кастрюле. При этом вкус остаётся насыщенным, а цвет — ярким. Никакой водянистости, никакой потери полезных веществ. Свекла получается такой же сладкой и сочной, как и при традиционной варке. А вот время приготовления салатов сокращается в разы. Теперь винегрет или селёдка под шубой могут появиться на столе не только по праздникам, но и в будни.

Ранее Городовой рассказал, как приготовить блинное тесто в бутылке.

Алина Владимирова
