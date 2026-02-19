Какие есть льготы на билеты в Исаакиевский собор Санкт-Петербурга?

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге — это не просто храм, а настоящий музей под открытым небом, где история переплетается с архитектурой. Сегодня это государственное музейное учреждение, и для посещения требуется покупка билета, но есть категории граждан, которые могут попасть внутрь бесплатно или со скидкой.
Льготы на посещение Исаакиевского собора
Льготный билет (200 рублей) предоставляется:
- детям от 7 до 18 лет;
- пенсионерам РФ и Республики Беларусь;
- студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам, ассистентам-стажёрам образовательных учреждений РФ и Республики Беларусь.
Бесплатный вход доступен для:
- детей до 7 лет;
- участников и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий;
- военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;
- инвалидов I группы и детей-инвалидов (с одним сопровождающим лицом);
- инвалидов II группы на креслах-колясках;
- лиц, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (внеочередное обслуживание);
- бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период ВОВ (внеочередное обслуживание).
Каждый третий четверг месяца бесплатно могут посетить собор дети до 18 лет, студенты и аспиранты, обучающиеся в России и Беларуси. Однако эта льгота не распространяется на посещение колоннады — подъём на смотровую площадку оплачивается отдельно.
Важно:
- Льготы действуют только в основное время работы собора (с 10:00 до 18:00), они не распространяются на культурно-массовые мероприятия и вход на колоннаду.
- Для получения льготы необходимо предъявить оригинал документа, подтверждающего право на неё.
- Билеты по льготной цене нельзя забронировать онлайн — их приобретают в день посещения в кассах.
Режим работы
Музей открыт с 10:00 до 18:00, кассы работают до 17:30. Выходной день — среда и 1 января. С 1 мая по 30 сентября проводятся вечерние программы с 18:00 до 21:30 (без экскурсионного обслуживания).
Колоннада
Вход на смотровую площадку (высота 43 метра) стоит 300 рублей для всех категорий посетителей. Подъём и спуск осуществляются пешком (262 ступеньки), лифта нет. На посещение колоннады льготы не распространяются.
Во время богослужений (они проводятся регулярно по праздникам и воскресным дням) вход в собор свободный. Это уникальная возможность увидеть храм не как музейный объект, а как место для молитвы.