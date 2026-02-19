Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие есть льготы на билеты в Исаакиевский собор Санкт-Петербурга?
Какие есть льготы на билеты в Исаакиевский собор Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 19 февраля 2026 09:10
 Проверено редакцией
собор, исакий
Какие есть льготы на билеты в Исаакиевский собор Санкт-Петербурга?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Для посещения Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге требуется покупка билета, но ряд категорий граждан могут попасть внутрь бесплатно или со скидкой.

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге — это не просто храм, а настоящий музей под открытым небом, где история переплетается с архитектурой. Сегодня это государственное музейное учреждение, и для посещения требуется покупка билета, но есть категории граждан, которые могут попасть внутрь бесплатно или со скидкой.

Льготы на посещение Исаакиевского собора

Льготный билет (200 рублей) предоставляется:

  • детям от 7 до 18 лет;
  • пенсионерам РФ и Республики Беларусь;
  • студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам, ассистентам-стажёрам образовательных учреждений РФ и Республики Беларусь.

Бесплатный вход доступен для:

  • детей до 7 лет;
  • участников и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий;
  • военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;
  • инвалидов I группы и детей-инвалидов (с одним сопровождающим лицом);
  • инвалидов II группы на креслах-колясках;
  • лиц, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (внеочередное обслуживание);
  • бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период ВОВ (внеочередное обслуживание).

Каждый третий четверг месяца бесплатно могут посетить собор дети до 18 лет, студенты и аспиранты, обучающиеся в России и Беларуси. Однако эта льгота не распространяется на посещение колоннады — подъём на смотровую площадку оплачивается отдельно.

Важно:

  • Льготы действуют только в основное время работы собора (с 10:00 до 18:00), они не распространяются на культурно-массовые мероприятия и вход на колоннаду.
  • Для получения льготы необходимо предъявить оригинал документа, подтверждающего право на неё.
  • Билеты по льготной цене нельзя забронировать онлайн — их приобретают в день посещения в кассах.

Режим работы

Музей открыт с 10:00 до 18:00, кассы работают до 17:30. Выходной день — среда и 1 января. С 1 мая по 30 сентября проводятся вечерние программы с 18:00 до 21:30 (без экскурсионного обслуживания).

Колоннада

Вход на смотровую площадку (высота 43 метра) стоит 300 рублей для всех категорий посетителей. Подъём и спуск осуществляются пешком (262 ступеньки), лифта нет. На посещение колоннады льготы не распространяются.


Во время богослужений (они проводятся регулярно по праздникам и воскресным дням) вход в собор свободный. Это уникальная возможность увидеть храм не как музейный объект, а как место для молитвы.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
