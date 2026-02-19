19-летняя петербурженка испекла 173 блина за час и побила мировой рекорд на Масленицу

Все блины девушка отвезла в петербургское отделение благотворительного фонда "Ночлежка".

Студентка кулинарного колледжа из Санкт-Петербурга Александра Рогова побила мировой рекорд на Масленицу и испекла 173 блина за час. Об этом она рассказала ТАСС.​

В день рождения она решила проверить свою силу воли и мастерство, чтобы установить мировой рекорд.

По ее словам, задача оказалась тяжелее ожидаемого: комиссия принимала в зачет только безупречные русские блины диаметром от 20 см. Из-за этого Рогова изменила планы и срочно искала подходящие сковороды по всему городу, отказавшись от первоначальной идеи.​

Никто не помогал ни в подготовке теста, ни в самом выпекании — все делала самостоятельно. Рекорд фиксировали на видео и фото, присутствовали два независимых свидетеля, а комиссия "Интеррекорда" контролировала онлайн.​

Ингредиенты и итог

Для достижения понадобилось 24 большие сковороды, 4 л воды, 4 л молока, 30 яиц, около 3 кг муки и типичные добавки для русских блинов.

За час она наготовила 199 блинов, но 26 отклонили из-за размера или оттенка, так что зачли 173 штуки общим весом 7,5 кг. Все они ушли в петербургский филиал фонда "Ночлежка".​

Рекорд случился 16 февраля — в 19-летие Роговой, когда началась Масленица. Достижение внесли в Международную книгу "Интеррекорд" и Реестр рекордов России 19 февраля после проверки.