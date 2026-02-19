Как в Санкт-Петербурге называется мост с крылатыми львами?

Крылатые львы украшают угловые опоры бансковского моста в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге есть один мост, который невозможно спутать с другими — Банковский. Он знаменит не только своей конструкцией, но и четырьмя величественными скульптурами крылатых львов, украшающими его угловые опоры.

Где находится и как выглядит Банковский мост?

Банковский мост — пешеходная переправа через канал Грибоедова в Центральном районе. Он соединяет Казанский и Спасский острова и расположен между домами №27 и 30 по набережной канала. Ось моста ориентирована на главные ворота бывшего Государственного ассигнационного банка (сейчас там находится Санкт-Петербургский государственный экономический университет).

Конструкция представляет собой однопролётный цепной висячий мост длиной 25,42 м и шириной 3,25 м. Перильное ограждение выполнено из чугуна художественного литья, а прохожей частью служит двойной дощатый настил.

Крылатые львы: история и особенности

Скульптуры крылатых львов — главная изюминка моста. Их создал скульптор П. П. Соколов, и они стали выдающимися образцами ампирной монументальной скульптуры. Высота каждой фигуры — 2,85 м.

Изначально скульптуры хотели чеканить из медных листов, но в итоге отлили из чугуна на Александровском чугунолитейном заводе. Крылья и некоторые детали покрыли сусальным золотом, а тело окрасили краской. В львиные головы встроены полусферические светильники, которые освещают мост в тёмное время суток.

Часто этих львов ошибочно называют грифонами, но это не так. Грифоны — мифические существа с телом льва и головой орла, а на Банковском мосту изображены именно крылатые львы.

С крылатыми львами связана городская легенда. Многие верят, что они помогают разбогатеть или решить проблемы с финансами. Для этого нужно потереть лапу льва, засунуть монетку или записку с пожеланием в пасть или под лапу, пройти по мосту, прижав купюры к голове, или тряся мелочью в карманах.

