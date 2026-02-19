Есть ли бесплатные парковки на Васильевском острове в Санкт-Петербурге?

Новости по теме

"Что спрятали под покровом ночи: неожиданные находки на платных парковках Петербурга"

Метро Петербурга в новогоднюю ночь‑2026: как работает подземка в главную ночь года

Не только в Белые ночи: Дворцовый мост в Петербурге разведут в декабре — две ночи подряд

Бесплатная парковка на три года: Петербург заманивает владельцев электромобилей льготами

Какие есть льготы на проезд в Петербургском метро?

