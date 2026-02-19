Городовой / Вопросы о Петербурге / Есть ли бесплатные парковки на Васильевском острове в Санкт-Петербурге?
Есть ли бесплатные парковки на Васильевском острове в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 19 февраля 2026 11:45
 Проверено редакцией
парковка, автомобили
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Большая часть парковок на Васильевском острове — платные, но есть несколько зон с бесплатной парковкой. 

Васильевский остров в Санкт-Петербурге — зона с платной парковкой, но есть несколько вариантов оставить автомобиль бесплатно. Некоторые из них связаны с временными ограничениями, другие — с особыми условиями или локациями.

Днём: льготные категории и особые зоны

В дневное время (с 08:00 до 20:00) припарковаться бесплатно на Васильевском острове можно в нескольких случаях.

1. Для льготных категорий граждан

Некоторые водители имеют право на бесплатную парковку в зоне платной в любое время суток. Льгота действует при условии, что автомобиль:

  • зарегистрирован в Федеральном реестре инвалидов (для инвалидов и лиц, перевозящих инвалидов) — парковка только на специально отведённых местах со знаком и разметкой;
  • является электромобилем;
  • принадлежит многодетной семье (одно разрешение на семью, для семей с 4+ детьми — два разрешения);
  • оформлен на ветерана ВОВ, бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, лицо со знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (парковочное разрешение героя на 3 года);
  • принадлежит Герою Советского Союза, Герою РФ, Герою Социалистического Труда, полному кавалеру ордена Славы/Трудовой Славы или почётному жителю Петербурга (также разрешение героя на 3 года).

2. В отдельных локациях

Есть места, где парковка бесплатна круглосуточно:

  • 17‑я линия В. О. — неохраняемая уличная парковка для легковых авто;
  • 1‑я линия В. О., д. 20 — ещё одна бесплатная уличная парковка.

Ночью и вечером: общие правила и дополнительные зоны

С 20:00 до 08:00 на всей территории Василеостровского района парковка бесплатна без ограничений. Это основное «окно» для бесплатного размещения автомобиля.

Кроме того, в 2023 году расширили список улиц, где ночью можно парковаться без оплаты. На 11 участках к знаку 3.27 «Остановка запрещена» добавили табличку 8.5.4 «Время действия» (08:00–20:00), что разрешает стоянку с 20:00 до 08:00.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
