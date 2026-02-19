Есть ли бесплатные парковки на Васильевском острове в Санкт-Петербурге?

Васильевский остров в Санкт-Петербурге — зона с платной парковкой, но есть несколько вариантов оставить автомобиль бесплатно. Некоторые из них связаны с временными ограничениями, другие — с особыми условиями или локациями.
Днём: льготные категории и особые зоны
В дневное время (с 08:00 до 20:00) припарковаться бесплатно на Васильевском острове можно в нескольких случаях.
1. Для льготных категорий граждан
Некоторые водители имеют право на бесплатную парковку в зоне платной в любое время суток. Льгота действует при условии, что автомобиль:
- зарегистрирован в Федеральном реестре инвалидов (для инвалидов и лиц, перевозящих инвалидов) — парковка только на специально отведённых местах со знаком и разметкой;
- является электромобилем;
- принадлежит многодетной семье (одно разрешение на семью, для семей с 4+ детьми — два разрешения);
- оформлен на ветерана ВОВ, бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, лицо со знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (парковочное разрешение героя на 3 года);
- принадлежит Герою Советского Союза, Герою РФ, Герою Социалистического Труда, полному кавалеру ордена Славы/Трудовой Славы или почётному жителю Петербурга (также разрешение героя на 3 года).
2. В отдельных локациях
Есть места, где парковка бесплатна круглосуточно:
- 17‑я линия В. О. — неохраняемая уличная парковка для легковых авто;
- 1‑я линия В. О., д. 20 — ещё одна бесплатная уличная парковка.
Ночью и вечером: общие правила и дополнительные зоны
С 20:00 до 08:00 на всей территории Василеостровского района парковка бесплатна без ограничений. Это основное «окно» для бесплатного размещения автомобиля.
Кроме того, в 2023 году расширили список улиц, где ночью можно парковаться без оплаты. На 11 участках к знаку 3.27 «Остановка запрещена» добавили табличку 8.5.4 «Время действия» (08:00–20:00), что разрешает стоянку с 20:00 до 08:00.