Рекордный спрос: билеты в бывшую тюрьму «Кресты» улетели за несколько часов

Жители Санкт-Петербурга вызвали огромный ажиотаж вокруг экскурсий в бывшую тюрьму "Кресты". Все места на март разобрали всего за два часа после открытия продаж.
Об этом ТАСС рассказали представители компании "ДК Лурье" — единственного оператора, которому разрешили доступ до начала реконструкции.
В компании отметили, что подобного наплыва не прогнозировали, но смогли оперативно всё организовать. Билеты раскупили участники предварительного списка ожидания.
Количество путёвок ограничено строгими правилами безопасности: в здании одновременно допускается не больше 20 посетителей.
Организаторы анонсировали дополнительные даты — туры продолжатся минимум до августа. Приём заявок открылся 13 февраля, маршрут по территории останется неизменным, но с уникальными авторскими повествованиями.