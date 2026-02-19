Городовой / Город / Рекордный спрос: билеты в бывшую тюрьму «Кресты» улетели за несколько часов
Рекордный спрос: билеты в бывшую тюрьму «Кресты» улетели за несколько часов

Опубликовано: 19 февраля 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Все места выкупили те, кто заранее записался в лист ожидания.

Жители Санкт-Петербурга вызвали огромный ажиотаж вокруг экскурсий в бывшую тюрьму "Кресты". Все места на март разобрали всего за два часа после открытия продаж.

Об этом ТАСС рассказали представители компании "ДК Лурье" — единственного оператора, которому разрешили доступ до начала реконструкции.

В компании отметили, что подобного наплыва не прогнозировали, но смогли оперативно всё организовать. Билеты раскупили участники предварительного списка ожидания.

Количество путёвок ограничено строгими правилами безопасности: в здании одновременно допускается не больше 20 посетителей.

Организаторы анонсировали дополнительные даты — туры продолжатся минимум до августа. Приём заявок открылся 13 февраля, маршрут по территории останется неизменным, но с уникальными авторскими повествованиями.

Автор:
Юлия Аликова
Город
