Деревьев нет, а улица осталась: тайна названия Кленовой в Петербурге

Сегодня Кленовая улица — короткий пешеходный участок в центре Санкт-Петербурге, ведущий от Замковой улицы к Манежной площади. Но изначально, с 1868 года, это была Кленовая аллея — с настоящими деревьями, высаженными вдоль дороги. Клёны росли здесь до середины XX века и были вполне заметной частью городского пейзажа.

Клёны исчезли — имя осталось

В 1887 году аллею официально переименовали в улицу, а позже она изменилась ещё раз: часть пространства стала пешеходной зоной, застройка и планировка центра уплотнились, деревья постепенно исчезли. Название же пережило и клёны, и саму аллейную структуру — типичная петербургская история, где слово оказывается устойчивее среды.

Почему улицу не переименовали

В Петербурге нередко меняли названия улиц, но Кленовую это обошло стороной. Возможно, именно из-за её скромных размеров и «внутреннего» расположения. Она не была магистралью, не несла идеологической нагрузки — и потому сохранила своё старое, почти лирическое имя.

Пётр, которого долго не могли поставить

Есть у Кленовой улицы и куда более громкий сосед — памятник Петру I перед Михайловским замком. Это первый конный монумент в истории русского искусства, созданный Бартоломео Карло Растрелли. Парадокс в том, что статую отлили ещё в XVIII веке, но почти полвека не могли решить, где именно её поставить. Она успела побывать под навесом, в проектах и в немилости — и лишь при Павле I заняла место у замка с надписью "Прадеду — правнук".

Маленькая улица с большой памятью

Кленовая — пример того, как в Петербурге прошлое проступает не через здания, а через названия. Деревьев нет, аллеи нет, но слово продолжает работать — и заставляет задуматься, каким был этот уголок города до гранита, монументов и туристических маршрутов.