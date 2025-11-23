Чьё лицо спрятали во дворе на Большой Конюшенной — и куда оно исчезло?

Одни видели Петра, другие — страшную маску, но теперь увидеть её невозможно.

Особняк Слепцова на Большой Конюшенной известен не только своей архитектурой, но и редкой деталью, скрытой во дворе. Сегодня особняк — модный адрес с ресторанами и салонами, но ещё в конце XIX века здесь кипела совсем другая жизнь: пышные интерьеры, мрамор, витражи, изразцовые печи и модерн, задуманный архитектором Леонидом Фуфаевским.

Его заказчики — сначала семья Сильванских, затем гвардейский офицер Василий Слепцов — стремились превратить дом в образец столичного вкуса, и у них отлично получилось.

XX век, как обычно, внес коррективы: вместо торжественных гостиных здесь работали бюро, магазины, отделения организаций и школы. Но даже теряя роскошь, дом сохранил одну деталь, ради которой многие заглядывали во двор — лицо на кирпичной стене.

Жутковатое лицо, не похожее ни на декор, ни на памятник

За массивной дверью, в глубине двора, посетителей ждало выбеленное гипсовое лицо — словно вырастающее из стены. Его форма и пустые глазницы действительно могли напомнить знаменитую заставку телекомпании ВИД, которую поколение 90-х помнит куда лучше таблицы умножения.

Жутковатое? Немного. Неожиданное? Абсолютно.

Но самое главное — никто не мог уверенно сказать, кто же это.

Версии множатся, но самая известная — имперская

В городских источниках чаще всего повторяется предположение: это барельеф Петра I, выполненный по мотивам маски. И версия звучит вполне в духе Петербурга, где образ Петра вплетён практически в каждую улицу.

Однако документальных подтверждений тому, что это именно посмертная маска, нет — поэтому вокруг «лица» и родилась ещё одна городская легенда: будто узнавание зависит от того, кто смотрит — историк увидит монарха, художник — классический профиль, а впечатлительный прохожий вспомнит логотип ВИД и больше туда ночью не пойдёт.

И вдруг — исчезновение

Самое странное произошло в последние годы: барельеф пропал. Он больше не встречает гостей во дворе, хотя многие специально приходили туда ради одной короткой, но запоминающейся фотографии.

Куда исчезла маска — сняли ли её, перенесли, демонтировали или кто-то забрал? Официального объяснения нет. Если это и правда был Пётр, может он просто ушёл проверить, как тут всё без него?