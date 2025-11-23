Долги Пушкина тянули на состояние: кто расплатился и по какой причине

Имя Пушкина чаще связывают с литературной славой, чем с финансовыми запутанностями. Однако после его смерти семья оказалась на грани банкротства — и путь к спокойной жизни оказался не в бумагах кредиторов, а на столе русского императора.
Кредиты, расходы и невозможность остановиться
К моменту дуэли поэт имел стабильный доход от службы и изданий, но жил шире, чем позволяли возможности. Азартные игры, высокий столичный быт, расходы на издание собственных произведений, а позднее — поддержание молодой семьи привели к тому, что долговые обязательства по разным оценкам могли достигать примерно от 100 до 130 тысяч рублей (приблизительно «состояние большого поместья» по меркам первой половины XIX века).
Для семьи без кормильца это означало неминуемое разорение.
Письмо, которое изменило судьбу
Через Василия Жуковского Николай I узнал о положении вдовы и детей. Реакция последовала быстро: государь приказал погасить задолженности, связанные с именем Пушкина, включая долг казне, и взять семью под личное покровительство. Помимо выплаты долгов, вдове была назначена пенсия, сыновья позднее были определены в кадетский корпус, а дочери находились под государственным попечением до замужества. Также было принято решение издать сочинения поэта за казённый счёт, направив доходы семье.
Жест, о котором спорили
Для современного высшего общества этот шаг стал неожиданным. Одни видели в нём пример монаршей человечности, другие — излишнюю щедрость. Поступок Николая I трактовали как жест уважения к памяти поэта и значению его творчества для страны.
Сегодня история помощи воспринимается как редкий пример государственного решения, продиктованного не политикой, а уважением к культурному наследию.