24 ноября — погодный фортель: с какого сюрприза для Петербурга начнётся рабочая неделя?

Опубликовано: 23 ноября 2025 17:03
Ведущий специалист Александр Колесов сообщил, что в Петербурге 24 ноября ожидается обильный снегопад.

На старте новой недели в Петербурге ожидается значительный снегопад. Метеоролог Александр Колесов сообщил, что температура в дневные часы останется немного ниже нуля. В начале рабочей недели погодные условия заметно ухудшатся.

По словам Колесова, в воскресенье, 23 ноября, сохранится мягкая погода: на улицах появится лёгкая морось, а воздух прогреется до +3 градусов. Однако уже с понедельника, 24 ноября, в город придёт циклон, который принесёт обильные осадки. В этот день, как отметил специалист, снег ожидается в обилии, а температура ночью будет отрицательной.

В течение понедельника столбики термометров не поднимутся выше -1…-2 градусов. В прибрежных районах возможно небольшое потепление до 0. За день уровень снежного покрова может увеличиться на 5-8 сантиметров.

Автор:
Юлия Аликова
Город
