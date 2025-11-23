24 ноября — погодный фортель: с какого сюрприза для Петербурга начнётся рабочая неделя?

На старте новой недели в Петербурге ожидается значительный снегопад. Метеоролог Александр Колесов сообщил, что температура в дневные часы останется немного ниже нуля. В начале рабочей недели погодные условия заметно ухудшатся.
По словам Колесова, в воскресенье, 23 ноября, сохранится мягкая погода: на улицах появится лёгкая морось, а воздух прогреется до +3 градусов. Однако уже с понедельника, 24 ноября, в город придёт циклон, который принесёт обильные осадки. В этот день, как отметил специалист, снег ожидается в обилии, а температура ночью будет отрицательной.
В течение понедельника столбики термометров не поднимутся выше -1…-2 градусов. В прибрежных районах возможно небольшое потепление до 0. За день уровень снежного покрова может увеличиться на 5-8 сантиметров.