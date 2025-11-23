Алмаз, купленный у армян — и храм на Невском: совпадение или сделка?

История, в которой редкий бриллиант неожиданно пересекается с храмом на Невском.

Сегодня этот камень сияет в императорском скипетре Екатерины II и является главным бриллиантом Алмазного фонда России. Но его история — настоящий приключенческий роман, в котором есть Индия, шахи, амстердамские банки, великий фаворит, несметные суммы и армянский купец, построивший один из красивейших храмов Петербурга.

Из сокровищницы Великих Моголов в руки русской императрицы

Алмаз "Орлов" — индийского происхождения, найден в районе легендарной Голконды. До XVIII века он принадлежал персидским шахам, затем оказался в Европе, а позже стал объектом охоты самых влиятельных людей.

В Россию камень привёл армянский купец Иван (Ованес) Лазарев, крупный предприниматель и дипломат. В 1773 году алмаз приобрёл граф Григорий Орлов, фаворит Екатерины II, заплатив, по документам, 400 000 рублей — сумму, которая по масштабу сопоставима с небольшим дворцом.

Уже в 1774 году императрица распорядилась вставить камень в навершие скипетра — именно там он находится и сегодня.

Подарок в коробочке или политическая инсценировка?

С существованием алмаза при дворе Екатерины связаны две объясняющие версии.

Первая — романтическая — утверждает, что граф Орлов преподнёс камень императрице в день её именин, как «случайную безделицу из кармана».

Вторая — документальная — гораздо более реалистична: Камень купили по желанию императрицы, Орлов лишь помог, чтобы скрыть траты казны.

Большинство исследователей склоняется именно к этой версии, поскольку страсть императрицы к драгоценностям хорошо известна, а сумма сделки была настолько велика, что Орлов не мог оплатить её самостоятельно.

Как здесь появляется армянская церковь?

Именно Иван Лазарев — посредник в продаже алмаза — стал главным благотворителем строительства армянской церкви Святой Екатерины на Невском проспекте. Разрешение на строительство храма Екатерина II дала в 1770 году, уже в 1772-м по проекту Юрия Фельтена церковь была возведена, а в 1780 году её торжественно освятили.

Лазарев пожертвовал 30 000 рублей, практически полностью оплатив строительство, а позднее построил рядом собственный дом, также по разрешению императрицы.

В среде петербургских краеведов существует неподтверждённая легенда, что разрешение на строительство Лазарев мог получить частично в благодарность за помощь в приобретении алмаза. Документов, подтверждающих это напрямую, нет, но красивая версия отлично ложится в канву истории.

Финал истории

Конец этой истории выглядит символично. Алмаз «Орлов» стал главным символом императорской власти, а Лазарев вошёл в историю как один из самых влиятельных меценатов своего времени.

Церковь Святой Екатерины до сих пор стоит на Невском проспекте — старейший армянский храм России и видимый след той истории, где один драгоценный камень изменил судьбы людей, архитектуры и целой общины.