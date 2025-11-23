Где на самом деле родилась советская мода: не Москва и не Париж

Она появилась не среди показов и салонов, а рядом с руинами и голодом.

Мало кто знает, но история советской моды началась не в Москве и не после войны. Первый Дом моделей в СССР открылся именно в Ленинграде — в 1944 году, когда город ещё восстанавливался после блокады.

Идея была почти фантастической для военного времени: вернуть людям ощущение красоты и будущей жизни. Мода стала своего рода терапией, культурной реабилитацией и жестом уважения к народу-победителю.

Миссия: одеть страну красиво

Дом моделей должен был создать новые стандарты внешнего вида советского человека. Лучшие художники, модельеры и конструкторы разрабатывали фасоны, лекала и нормы расхода ткани — а швейные фабрики обязаны были шить строго по этим образцам.

План был утопично-прекрасным: исключить некрасивую, некачественную одежду и сделать модный костюм доступным каждому.

Ленинград становится столицей моды

Сначала Дом размещался в Апраксином переулке, затем на Майорова, и только в 1959 году получил легендарный адрес — Невский проспект, 21, Дом Мертенса. Огромные арочные окна, свет, воздух, монолитный каркас, парадные интерьеры — идеальная среда для модного института СССР.

Как всё работало внутри

Это был не ателье и не бутик — это был научно-творческий центр:

• художники изучали моду мира, включая журналы Европы;

• конструкторы делали лекала всех ростов и размеров;

• работала экспериментальная мастерская;

• проводились показы с искусствоведческими лекциями;

• создавались коллекции для всей страны — от пальто до школьной формы.

Здесь же зародилась система советского fashion-образования и профессиология красоты: методички, лекции, эксперимент, многолетние архивы моделей.

Манекенщицы — первые советские музы

Те, кого называли демонстраторами моделей, стали локальными легендами. Когда в 18:00 они выходили на Невский — это превращалось в уличный показ, на который приходили смотреть. Ленинград стал местом, где появлялась мода, а не просто одежда.

Журнал, который формировал вкус страны

Дом стал создателем и издателем журнала "Ленинградская мода" — яркого, смелого, современного. Там можно было увидеть фольклор, спорт-шик, рабочий стиль, экспериментальный мужской костюм и ранние версии capsule-гардероба, задолго до того, как этот термин появился в Европе.

Клиенты и влияние

Дом моделей одевал не только фабрики — но и государственный аппарат, актёров, артистов. Среди клиенток была Эдита Пьеха.

К концу 1980-х ЛДМО влиял на стиль всего СССР — от Калининграда до Сахалина.