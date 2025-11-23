Не успели сказать «снято»: съёмка короткого видео для SKY RAE обернулась встречей с петербургской полицией

В Санкт-Петербурге завершились съёмки короткого видеоролика для певицы SKY RAE, после которых сотрудники дорожной полиции привлекли к ответственности двух водителей, а оба автомобиля BMW были отправлены на специализированную стоянку. Об этом сообщили в управлении МВД по городу. Особое внимание правоохранителей привлёк ролик, где жёлтый автомобиль быстро едет по улицам города, а из окна выглядывает девушка.
Личности представителей обеих автомашин были установлены довольно оперативно. В ходе проверки выяснилось, что у водителя чёрного BMW отсутствовали обязательная страховка и регистрационные бумаги, а сама машина не стояла на учёте. В связи с этим с автомобиля сняли номерные знаки, а транспортное средство было перемещено на платную стоянку.
Водителю этого автомобиля вменено несколько административных нарушений. Не только он оказался под контролем полиции: управлявший жёлтым BMW ответит за нарушения правил регистрации, перевозки людей, а также за подозрительные изменения данных машины. Этот автомобиль вместе с предыдущим также эвакуировали.