Из блокадного ужаса в курорт: как ленинградский город, выстроенный пленными немцами, превратился в «волжский променад»

Советский город Кировск, раскинувшийся на левом берегу Невы, претерпел значительные метаморфозы.
Нынешний облик этого населенного пункта, некогда тесно связанного с индустриализацией и трагическими событиями Великой Отечественной войны, совсем не вызывает “былой тоски и ужаса”.
Напротив, он предстает благоустроенным, с современными зонами отдыха, напоминающими “променады в волжских городах”.
При этом воинские мемориалы в окрестностях служат вечным напоминанием о героическом прошлом ленинградской земли и ее защитниках.
Город энергетиков: рождение из телеграфного стиля
Кировск — это один из первенцев эпохи индустриализации. Его история началась не с города, а с поселка, название которого было дано в “телеграфном стиле” — Невдубстрой.
Поселение возникло в 1931 году как городок энергетиков, обслуживающий строительство Дубровской ГРЭС. Название было гибридным — от расположенного на противоположном берегу села Невская Дубровка (НевДуб).
Статус города и новое имя Кировск получил лишь в 1953 году, в честь Сергея Кирова, руководившего Ленинградом. Сегодня в Кировске проживает порядка 27 тысяч человек.
Дубровская ГРЭС по-прежнему остается градообразующим предприятием, поддерживая индустриальное сердце города.
Примечательно, что железнодорожная станция, территориально находящаяся за пределами городской черты, сохранила первоначальное имя — Невдубстрой.
“Еще в 90-е от Невдубстроя ходил ‘подкидыш’, на котором по одноколейке можно было въехать в Кировск, но в начале нулевых он перестал работать”, — констатируют местные жители, вспоминая ушедшую эпоху.
Наследие стойкости: мемориалы “Невского пятачка”
Территория современного Кировска в годы Великой Отечественной войны стала одним из самых “напряженных участков фронта”.
Это объясняет, почему город и его окрестности отличаются “наивысшей концентрацией воинских мемориалов в Ленинградской области”. Здесь проходили ключевые попытки прорыва блокады.
На северной границе города расположился музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда». Его центральный экспонат — диорама, воссоздающая операцию “Искра”, позволившую прорвать кольцо блокады в январе 1943 года.
Среди уличных объектов — различные модификации танков.
На южной границе города находится мемориальный комплекс “Невский пятачок”. Этот небольшой плацдарм на левом берегу Невы советские войска использовали для многократных попыток прорыва.
Противостояние там длилось в общей сложности 285 суток, став образцом “стойкости и мужества защитников города-героя”.
Неподалеку расположены и “Синявинские высоты”, где в 1941-1943 годах шли ожесточенные бои. Здесь, среди братских могил и памятных знаков, поисковики ежегодно находят останки павших бойцов.
В 2023 году ландшафт высот пополнился геоглифом — в форме букв «ИСКРА» здесь высадили 450 сосен.
Архитектурный дуализм: старый город и новые высоты
Современный Кировск условно делится на две зоны. Центр “старого города” — Театральная площадь, от которой расходятся кварталы, застроенные преимущественно в первое послевоенное десятилетие.
Здесь можно увидеть симпатичные двух- и трехэтажные дома, возведенные, как отмечается, пленными немцами. Встречаются и довоенные постройки в стиле советского конструктивизма, но основной массив выполнен в стиле неоклассицизма.
Парадоксально, но Театральную площадь украшает не театр, а дом культуры. Перед ним установлен памятник Сергею Кирову.
Главная площадь “нового Кировска”, отмеченная памятником Владимиру Ленину, является самым оживленным местом — здесь администрация, автовокзал и крупный торговый центр.
Здесь же можно встретить лосенка Кирюшу — символ города, чье изображение встречается даже на городских урнах.
В частном секторе происходит вытеснение старых построек: на Набережной улице “старые деревянные домики с огородами выглядят крохотными на фоне многоквартирных великанов”.
Променад вдоль Невы и долгострой в камне
В отличие от гранитных берегов Петербурга, в Кировске Нева остается более естественной. Вдоль реки раскинулось несколько парков.
Зеленая зона, отделяющая набережную от автомобильной магистрали, оснащена современными элементами благоустройства: тренажерами, беседками и игровыми комплексами.
С этой территории открываются прекрасные виды на Неву и заречный лес, а также на Ладожский разводной мост, построенный в 1983 году.
Исторически на этой земле храмов не существовало. Однако возле автовокзала возвели каменный храм Усекновения главы Иоанна Предтечи — местный долгострой. Потребовалось около 25 лет, чтобы завершить строительство.
Недалеко от него находится поклонный крест, установленный в память о погибших 115 тысячах советских воинов, который напоминает о стоявшей здесь ранее церкви Николая Чудотворца.
А в качестве гастрономического утешения в городе функционирует старое кафе, переехавшее с автовокзала, где, по мнению ценителей, делают “лучшую в окрестностях Петербурга шаверму”.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.