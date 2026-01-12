Из блокадного ужаса в курорт: как ленинградский город, выстроенный пленными немцами, превратился в «волжский променад»

Почему это место держит рекорды по находкам поисковиков даже сейчас?

Советский город Кировск, раскинувшийся на левом берегу Невы, претерпел значительные метаморфозы.

Нынешний облик этого населенного пункта, некогда тесно связанного с индустриализацией и трагическими событиями Великой Отечественной войны, совсем не вызывает “былой тоски и ужаса”.

Напротив, он предстает благоустроенным, с современными зонами отдыха, напоминающими “променады в волжских городах”.

При этом воинские мемориалы в окрестностях служат вечным напоминанием о героическом прошлом ленинградской земли и ее защитниках.

Город энергетиков: рождение из телеграфного стиля

Кировск — это один из первенцев эпохи индустриализации. Его история началась не с города, а с поселка, название которого было дано в “телеграфном стиле” — Невдубстрой.

Поселение возникло в 1931 году как городок энергетиков, обслуживающий строительство Дубровской ГРЭС. Название было гибридным — от расположенного на противоположном берегу села Невская Дубровка (НевДуб).

Статус города и новое имя Кировск получил лишь в 1953 году, в честь Сергея Кирова, руководившего Ленинградом. Сегодня в Кировске проживает порядка 27 тысяч человек.

Дубровская ГРЭС по-прежнему остается градообразующим предприятием, поддерживая индустриальное сердце города.

Примечательно, что железнодорожная станция, территориально находящаяся за пределами городской черты, сохранила первоначальное имя — Невдубстрой.

“Еще в 90-е от Невдубстроя ходил ‘подкидыш’, на котором по одноколейке можно было въехать в Кировск, но в начале нулевых он перестал работать”, — констатируют местные жители, вспоминая ушедшую эпоху.

Наследие стойкости: мемориалы “Невского пятачка”

Территория современного Кировска в годы Великой Отечественной войны стала одним из самых “напряженных участков фронта”.

Это объясняет, почему город и его окрестности отличаются “наивысшей концентрацией воинских мемориалов в Ленинградской области”. Здесь проходили ключевые попытки прорыва блокады.

На северной границе города расположился музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда». Его центральный экспонат — диорама, воссоздающая операцию “Искра”, позволившую прорвать кольцо блокады в январе 1943 года.

Среди уличных объектов — различные модификации танков.

На южной границе города находится мемориальный комплекс “Невский пятачок”. Этот небольшой плацдарм на левом берегу Невы советские войска использовали для многократных попыток прорыва.

Противостояние там длилось в общей сложности 285 суток, став образцом “стойкости и мужества защитников города-героя”.

Неподалеку расположены и “Синявинские высоты”, где в 1941-1943 годах шли ожесточенные бои. Здесь, среди братских могил и памятных знаков, поисковики ежегодно находят останки павших бойцов.

В 2023 году ландшафт высот пополнился геоглифом — в форме букв «ИСКРА» здесь высадили 450 сосен.

Архитектурный дуализм: старый город и новые высоты

Современный Кировск условно делится на две зоны. Центр “старого города” — Театральная площадь, от которой расходятся кварталы, застроенные преимущественно в первое послевоенное десятилетие.

Здесь можно увидеть симпатичные двух- и трехэтажные дома, возведенные, как отмечается, пленными немцами. Встречаются и довоенные постройки в стиле советского конструктивизма, но основной массив выполнен в стиле неоклассицизма.

Парадоксально, но Театральную площадь украшает не театр, а дом культуры. Перед ним установлен памятник Сергею Кирову.

Главная площадь “нового Кировска”, отмеченная памятником Владимиру Ленину, является самым оживленным местом — здесь администрация, автовокзал и крупный торговый центр.

Здесь же можно встретить лосенка Кирюшу — символ города, чье изображение встречается даже на городских урнах.

В частном секторе происходит вытеснение старых построек: на Набережной улице “старые деревянные домики с огородами выглядят крохотными на фоне многоквартирных великанов”.

Променад вдоль Невы и долгострой в камне

В отличие от гранитных берегов Петербурга, в Кировске Нева остается более естественной. Вдоль реки раскинулось несколько парков.

Зеленая зона, отделяющая набережную от автомобильной магистрали, оснащена современными элементами благоустройства: тренажерами, беседками и игровыми комплексами.

С этой территории открываются прекрасные виды на Неву и заречный лес, а также на Ладожский разводной мост, построенный в 1983 году.

Исторически на этой земле храмов не существовало. Однако возле автовокзала возвели каменный храм Усекновения главы Иоанна Предтечи — местный долгострой. Потребовалось около 25 лет, чтобы завершить строительство.

Недалеко от него находится поклонный крест, установленный в память о погибших 115 тысячах советских воинов, который напоминает о стоявшей здесь ранее церкви Николая Чудотворца.

А в качестве гастрономического утешения в городе функционирует старое кафе, переехавшее с автовокзала, где, по мнению ценителей, делают “лучшую в окрестностях Петербурга шаверму”.

