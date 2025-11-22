Городовой / Общество / Если интернет вдруг пропадет: какие службы такси в Петербурге можно вызвать по телефону
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Императоры уходили, а они оставались: где под Пушкиным нашли кладбище царских любимцев Город
Двое на одну: в Петербурге бойцовский пёс и его хозяин напали на петербурженку — возбуждено уголовное дело Город
С 24 ноября — двойное перекрытие: движение остановят одновременно в Красногвардейском и Петроградском районах Город
Она до сих пор держит вас под щитом: кто сидит над колоннами дома на Большой Морской Город
Проверяйте свой адрес: где в Петербурге живут «любители» канализационных засоров Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Если интернет вдруг пропадет: какие службы такси в Петербурге можно вызвать по телефону

Опубликовано: 22 ноября 2025 13:00
такси
Если интернет вдруг пропадет: какие службы такси в Петербурге можно вызвать по телефону
Фото: Городовой.ру

Особо болезненно для тех, кто приехал на вокзал.

«Городовой» решил выяснить, какие такси в Петербурге продолжат работать даже при полном отключении интернета — без приложений, без карт, по-старинке, через диспетчера.

Автоэксперт и путешественник Дмитрий Попов говорит, что сам давно держит для таких случаев проверенный номер под рукой:

«Я пользуюсь только такси „Везёт“, они работают как агрегаторы, но можно заказать по телефону».

Это один из немногих сервисов, где диспетчер принимает заявки напрямую — удобно, если связь нестабильна или смартфон разрядился. К слову, агрегатор входит в Яндекс, в Go также вернули возможность вызывать авто по номеру.

А вот Андрей Белов, представитель Общественного совета по развитию такси в Северо-Западном федеральном округе, отмечает: ситуация на рынке сейчас непростая — после ограничений для мигрантов парк машин сократился:

«К сожалению, у меня пока нет информации, как таксомоторные организации справились с проблемами, возникшими в связи с запретом на работу мигрантов. По неофициальной информации, „к забору“ встало более 1000 машин».

Поэтому, по словам эксперта, надежных телефонов осталось совсем немного:

«В данный момент никого, кроме такси 068, порекомендовать не могу».

Вывод простой: если интернет рухнет, петербуржцам стоит ориентироваться на два проверенных варианта — «Везёт» и такси 068, которые продолжают принимать заказы по телефону и остаются рабочими даже при полной цифровой тишине.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью