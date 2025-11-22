Если интернет вдруг пропадет: какие службы такси в Петербурге можно вызвать по телефону

Особо болезненно для тех, кто приехал на вокзал.

«Городовой» решил выяснить, какие такси в Петербурге продолжат работать даже при полном отключении интернета — без приложений, без карт, по-старинке, через диспетчера.

Автоэксперт и путешественник Дмитрий Попов говорит, что сам давно держит для таких случаев проверенный номер под рукой:

«Я пользуюсь только такси „Везёт“, они работают как агрегаторы, но можно заказать по телефону».

Это один из немногих сервисов, где диспетчер принимает заявки напрямую — удобно, если связь нестабильна или смартфон разрядился. К слову, агрегатор входит в Яндекс, в Go также вернули возможность вызывать авто по номеру.

А вот Андрей Белов, представитель Общественного совета по развитию такси в Северо-Западном федеральном округе, отмечает: ситуация на рынке сейчас непростая — после ограничений для мигрантов парк машин сократился:

«К сожалению, у меня пока нет информации, как таксомоторные организации справились с проблемами, возникшими в связи с запретом на работу мигрантов. По неофициальной информации, „к забору“ встало более 1000 машин».

Поэтому, по словам эксперта, надежных телефонов осталось совсем немного:

«В данный момент никого, кроме такси 068, порекомендовать не могу».

Вывод простой: если интернет рухнет, петербуржцам стоит ориентироваться на два проверенных варианта — «Везёт» и такси 068, которые продолжают принимать заказы по телефону и остаются рабочими даже при полной цифровой тишине.