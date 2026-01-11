Единственный храм СПб, в котором ошивались коммунисты и баптисты: годами ходили в него

Покровская церковь на Боровой улице была построена в 1891–1893 годах по проекту архитектора Николая Никонова — автора десятков храмов в русском стиле. Её возвели для Санкт-Петербургского Епархиального братства во имя Пресвятой Богородицы, занимавшегося развитием церковно-приходских школ и народного пения.
Архитектура русского стиля
Никонов создал храм в духе архитектуры XVII века: с краснокирпичными фасадами, узорными кокошниками и вытянутой вверх шатровой колокольней. Внутреннее убранство отличалось редкой красотой — иконостасы и киоты из цветной майолики изготовили на фабрике Кузнецова, а над росписью трудились суздальские мастера.
В хоре пели лучшие церковные и народные певчие Петербурга, что делало богослужения настоящими концертами духовной музыки.
Разрушение и забвение
После закрытия в 1936 году здание лишили крестов, куполов и внутреннего убранства. Здесь размещались цеха, склады, а позднее — кладовые Худфонда. К концу XX века храм утратил шатёр колокольни и большую часть декора, превратившись в безликое промышленное здание.
Возвращение и возрождение
Долгие десятилетия храм стоял и использовался не по назначению. В 1989 году его передали общине евангельских христиан-баптистов, а спустя два десятилетия — вновь Русской православной церкви.
С 2012 года Покровская церковь стала подворьем Антониево-Дымского монастыря, и с этого момента началось её постепенное восстановление.
Как храм обрёл купола
В 2016 году стартовали противоаварийные работы, а затем и масштабная реставрация. В 2019 году на храм вновь подняли пять куполов, а в 2023 году завершили восстановление шатра колокольни и майоликового декора фасадов.
Сегодня церковь на Боровой вновь сияет золотыми главами и служит по назначению.