Городовой / Город / Единственный храм СПб, в котором ошивались коммунисты и баптисты: годами ходили в него
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Воскресный маршрут горожанина: почему после церкви петербуржцы шли не в трактир, а в Эрмитаж или Публичную библиотеку Учеба
Образовательная революция на рубеже веков: как в Петербурге дети извозчиков и рабочих получили шанс стать инженерами Учеба
Pixar обзавидуется: петербургская студия создала шедевр, который не требует глянца — это честно и с душой Город
Первый биржевой крах в России: как кризис 1873 года обрушил «дутые» состояния и изменил психологию Петербурга Учеба
Бабушки смертельной хваткой вцепились в эту мазь, а ученые бьют в колокол: пользы - мизер, вреда - хоть отбавляй, а вонь - словами не передать Полезное
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Единственный храм СПб, в котором ошивались коммунисты и баптисты: годами ходили в него

Опубликовано: 11 января 2026 18:30
 Проверено редакцией
Покровская церковь
Единственный храм СПб, в котором ошивались коммунисты и баптисты: годами ходили в него
Городовой ру

Под слоями штукатурки и цеховой пыли скрывался один из красивейших храмов Петербурга.

Покровская церковь на Боровой улице была построена в 1891–1893 годах по проекту архитектора Николая Никонова — автора десятков храмов в русском стиле. Её возвели для Санкт-Петербургского Епархиального братства во имя Пресвятой Богородицы, занимавшегося развитием церковно-приходских школ и народного пения.

Архитектура русского стиля

Никонов создал храм в духе архитектуры XVII века: с краснокирпичными фасадами, узорными кокошниками и вытянутой вверх шатровой колокольней. Внутреннее убранство отличалось редкой красотой — иконостасы и киоты из цветной майолики изготовили на фабрике Кузнецова, а над росписью трудились суздальские мастера.

В хоре пели лучшие церковные и народные певчие Петербурга, что делало богослужения настоящими концертами духовной музыки.

Разрушение и забвение

После закрытия в 1936 году здание лишили крестов, куполов и внутреннего убранства. Здесь размещались цеха, склады, а позднее — кладовые Худфонда. К концу XX века храм утратил шатёр колокольни и большую часть декора, превратившись в безликое промышленное здание.

Возвращение и возрождение

Долгие десятилетия храм стоял и использовался не по назначению. В 1989 году его передали общине евангельских христиан-баптистов, а спустя два десятилетия — вновь Русской православной церкви.

С 2012 года Покровская церковь стала подворьем Антониево-Дымского монастыря, и с этого момента началось её постепенное восстановление.

Как храм обрёл купола

В 2016 году стартовали противоаварийные работы, а затем и масштабная реставрация. В 2019 году на храм вновь подняли пять куполов, а в 2023 году завершили восстановление шатра колокольни и майоликового декора фасадов.

Сегодня церковь на Боровой вновь сияет золотыми главами и служит по назначению.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 4
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью