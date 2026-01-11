Городовой / Город / Петербурженка, пережившая все ужасы блокады, раскрыла главный секрет своего века
Петербурженка, пережившая все ужасы блокады, раскрыла главный секрет своего века

Опубликовано: 11 января 2026 19:39
 Проверено редакцией
Петербурженка, пережившая все ужасы блокады, раскрыла главный секрет своего века
Петербурженка, пережившая все ужасы блокады, раскрыла главный секрет своего века
Городовой ру

Блокадница и участница Великой Отечественной войны Марианна Курилович отметила столетний юбилей.

В Санкт-Петербурге отметила свой столетний день рождения Марианна Яковлевна Курилович, участница защиты города во время блокады и ветеран телевидения.

Юбилей пришёлся на воскресенье, 11 января. За долгую жизнь она удостоена 26 медалей и ордена Отечественной войны второй степени, сообщает 5-tv.ru.

В годы начала Великой Отечественной войны Марианна Курилович училась в седьмом классе. Родители были мобилизованы: отец работал в военной медицине, мать — операционной сестрой в госпитале.

С пятнадцати лет девушка трудилась дружинницей, оказывая помощь раненым в госпитале во время блокады Ленинграда.

По воспоминаниям Курилович, самой серьёзной угрозой в те месяцы был голод. После разрушения Бадаевских складов жители оказались практически без продовольствия — хлеб зачастую выпекали с различными добавками, людям приходилось стоять в очередях на холоде. За время блокады она потеряла 16 членов семьи.

Особое место в её биографии занимает эпизод, когда Марианна Яковлевна обнаружила немецкого разведчика, выдававшего себя за своего. За это ей присудили орден Отечественной войны второй степени. О снятии блокады она говорит как о главном событии своей жизни.

После окончания войны Курилович поступила в училище при консерватории, получила специальность театроведа.

Более четырёх десятилетий она посвятила ленинградскому телевидению, завершив трудовую деятельность в 1999 году. В настоящее время Марианна Курилович живёт с семьёй.

Недавно стало известно также о кончине блокадницы-волонтёра Галины Яковлевой, скончавшейся в городе на 87-м году жизни.

Автор:
Юлия Аликова
Город
