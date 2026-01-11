Почему жители Петербурга столетиями боялись Чёртовой пустоши у Екатерингофа

У границы Екатерингофского парка есть участок земли, который давно нарушает привычный городской ритм. Среди ровных линий Лифляндской улицы, у зелёного массива парка, скрывается территория, которую петербуржцы называли Чёртовой пустошью.
Как появилась дурная слава
Ещё в XVIII веке местность воспринимали настороженно. Жители молодого Петербурга рассказывали о странных огоньках в темноте и ночных звуках из низины. Так появилось название: Чёртов угол, Чёртова пустошь.
Самые ранние истории — легенды. То говорили о похороненной здесь лошади Петра I, то о чьей-то казни в петровские или екатерининские времена. Факты молчат, но память о рассказах сохранилась: место давно отделилось от обычного пейзажа.
Дом фабриканта и реальное прошлое
В начале XX века пустошь приобрёл фабрикант и горожанин Шаканиди — человек увлечённый мистикой. Он построил здесь особняк и парк. В 1918 году фабриканта убили при обыске, а тело бросили в пруд на его участке. Этот эпизод — документальная часть истории.
После революции в доме открыли пансионат для пожилых партийных деятелей и бывших заключённых. Атмосфера места не стала проще.
Легенда продолжается
Со временем призрак Шаканиди стал центральной фигурой местных историй. Говорят, что по ночам в саду мелькает человеческий силуэт, слышатся шаги по влажной траве и звон стекла у старых стен.
Сегодня территория изменилась, но Чёртова пустошь живёт тем же ритмом: факты держат структуру, легенды наполняют пространство.