Городовой / Город / Почему жители Петербурга столетиями боялись Чёртовой пустоши у Екатерингофа
Почему жители Петербурга столетиями боялись Чёртовой пустоши у Екатерингофа

Опубликовано: 11 января 2026 19:00
Дом фабриканта
Городовой ру

Место у Екатерингофа хранит память о реальных событиях и легендах, выросших вокруг них.

У границы Екатерингофского парка есть участок земли, который давно нарушает привычный городской ритм. Среди ровных линий Лифляндской улицы, у зелёного массива парка, скрывается территория, которую петербуржцы называли Чёртовой пустошью.

Как появилась дурная слава

Ещё в XVIII веке местность воспринимали настороженно. Жители молодого Петербурга рассказывали о странных огоньках в темноте и ночных звуках из низины. Так появилось название: Чёртов угол, Чёртова пустошь.

Самые ранние истории — легенды. То говорили о похороненной здесь лошади Петра I, то о чьей-то казни в петровские или екатерининские времена. Факты молчат, но память о рассказах сохранилась: место давно отделилось от обычного пейзажа.

Дом фабриканта и реальное прошлое

В начале XX века пустошь приобрёл фабрикант и горожанин Шаканиди — человек увлечённый мистикой. Он построил здесь особняк и парк. В 1918 году фабриканта убили при обыске, а тело бросили в пруд на его участке. Этот эпизод — документальная часть истории.

После революции в доме открыли пансионат для пожилых партийных деятелей и бывших заключённых. Атмосфера места не стала проще.

Легенда продолжается

Со временем призрак Шаканиди стал центральной фигурой местных историй. Говорят, что по ночам в саду мелькает человеческий силуэт, слышатся шаги по влажной траве и звон стекла у старых стен.

Сегодня территория изменилась, но Чёртова пустошь живёт тем же ритмом: факты держат структуру, легенды наполняют пространство.

Елизавета Астахова
Город
