Городовой / Город / Айсберг-призрак: что скрывал 40 лет А23а и почему ученые бьют тревогу
Айсберг-призрак: что скрывал 40 лет А23а и почему ученые бьют тревогу

Опубликовано: 11 января 2026 19:57
 Проверено редакцией
Global Look Press / ESA

Айсберг А23а, занимающий значительную площадь в Южном океане, находится под угрозой полного исчезновения, предупреждают специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Айсберг А23а, который в течение многих лет стоял под наблюдением сотрудников Арктического и антарктического научно-исследовательского института в Санкт-Петербурге, стремительно теряет свои размеры и может полностью исчезнуть в ближайшие дни.

Как рассказали в пресс-службе учреждения, за последний месяц площадь ледяной глыбы сократилась примерно на 30%, а общее уменьшение с момента его образования достигло 78%.

Учёные считают, что таяние продолжается с такой скоростью, что исчезновение айсберга — вопрос ближайшего времени.

Исследователи напомнили, что А23а образовался в 1986 году, когда откололся от внешней части шельфового ледника Фильхнера.

Тогда он занимал территорию в 4 170 квадратных километров — это примерно вдвое больше площади Санкт-Петербурга. Более трёх десятилетий айсберг находился на мели в центре моря Уэдделла, прежде чем начать движение.

Ранее отмечалось, что этой осенью айсберг, который долгое время считался крупнейшим в мире, уменьшился и по площади сравнится с Санкт-Петербургом.

Сейчас его разрушение ускорилось, и исчезновение может произойти совсем скоро. Работники института продолжают наблюдения за этим процессом.

Автор:
Юлия Аликова
Город
