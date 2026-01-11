Айсберг-призрак: что скрывал 40 лет А23а и почему ученые бьют тревогу

Айсберг А23а, который в течение многих лет стоял под наблюдением сотрудников Арктического и антарктического научно-исследовательского института в Санкт-Петербурге, стремительно теряет свои размеры и может полностью исчезнуть в ближайшие дни.
Как рассказали в пресс-службе учреждения, за последний месяц площадь ледяной глыбы сократилась примерно на 30%, а общее уменьшение с момента его образования достигло 78%.
Учёные считают, что таяние продолжается с такой скоростью, что исчезновение айсберга — вопрос ближайшего времени.
Исследователи напомнили, что А23а образовался в 1986 году, когда откололся от внешней части шельфового ледника Фильхнера.
Тогда он занимал территорию в 4 170 квадратных километров — это примерно вдвое больше площади Санкт-Петербурга. Более трёх десятилетий айсберг находился на мели в центре моря Уэдделла, прежде чем начать движение.
Ранее отмечалось, что этой осенью айсберг, который долгое время считался крупнейшим в мире, уменьшился и по площади сравнится с Санкт-Петербургом.
Сейчас его разрушение ускорилось, и исчезновение может произойти совсем скоро. Работники института продолжают наблюдения за этим процессом.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».