Городовой / Город / Сироты Петербурга получат больше денег: как изменится жизнь малышей без родителей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Первые шаги к экологии в столице дымящих труб: что петербургские медики и технари думали о смоге и грязной воде Учеба
Чертежи, которые стали городом: что построили в Петербурге выпускники Политеха и инженеры начала XX века Учеба
Петербургская повседневность в эпоху первой технической революции: что изменили водопровод, трамвай и синематограф Учеба
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Сироты Петербурга получат больше денег: как изменится жизнь малышей без родителей

Опубликовано: 11 января 2026 18:51
 Проверено редакцией
Сироты Петербурга получат больше денег: как изменится жизнь малышей без родителей
Сироты Петербурга получат больше денег: как изменится жизнь малышей без родителей
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Губернатор Александр Беглов подписал закон, закрепляющий новые положения в региональном законодательстве.

В Санкт-Петербурге утверждены новые меры поддержки для воспитанников детских домов и детей, не имеющих родительской опеки.

Согласно подписанному Александром Бегловым закону, выплаты для таких детей увеличены вдвое. Это решение вступило в силу с началом текущего года.

В администрации города заявили:

«Документ предусматривает увеличение размера меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных средств».

Теперь сумма ежемесячной выплаты составляет 20 025 рублей вместо прежних 10 444 рублей. Изменения касаются всех, кто относится к данной категории с 1 января.

Кроме того, ранее сообщалось о том, что на 2026 год в бюджете города предусмотрены значительные расходы на систему обязательного медицинского страхования.

На эти цели выделяется 309 миллиардов рублей. Это одна из крупнейших статей расходов городской казны.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью