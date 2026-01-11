Сироты Петербурга получат больше денег: как изменится жизнь малышей без родителей

В Санкт-Петербурге утверждены новые меры поддержки для воспитанников детских домов и детей, не имеющих родительской опеки.
Согласно подписанному Александром Бегловым закону, выплаты для таких детей увеличены вдвое. Это решение вступило в силу с началом текущего года.
В администрации города заявили:
«Документ предусматривает увеличение размера меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных средств».
Теперь сумма ежемесячной выплаты составляет 20 025 рублей вместо прежних 10 444 рублей. Изменения касаются всех, кто относится к данной категории с 1 января.
Кроме того, ранее сообщалось о том, что на 2026 год в бюджете города предусмотрены значительные расходы на систему обязательного медицинского страхования.
На эти цели выделяется 309 миллиардов рублей. Это одна из крупнейших статей расходов городской казны.
