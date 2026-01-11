«Спящего Гермафродита» прятали от европейцем, зато нам показывают «во всей красе»: самая провокационная статуя Эрмитажа

У этой античной статуи две стороны, и вторая открывается только тем, кто обходит её кругом.

В зале античной скульптуры Эрмитажа стоит фигура, которая сначала кажется идеальным женским телом. Мягкая спина, тонкая талия, расслабленная поза, лицо, спрятанное в руках — всё словно приглашает рассматривать её как Венеру или нимфу. Но стоит обойти статую — и взгляд сталкивается с неожиданной деталью, полностью меняющей восприятие.

Это Гермафродит — персонаж древнегреческого мифа, в теле которого навсегда соединились мужское и женское.

И, возможно, самая "провокационная" статуя Эрмитажа.

Кто такой Гермафродит

В античном мифе он — сын Гермеса и Афродиты. По легенде нимфа Салмакида влюбилась в него настолько одержимо, что взмолилась богам соединить их тела навсегда. Боги исполнили просьбу — так появился Гермафродит, двуполое божество, воплощение единства начал.

Античные скульпторы любили этот сюжет, потому что он позволял создавать тело, сочетающее красоту женской пластики и элемент неожиданности, скрытый от зрителя до момента обхода.

Оригинал, копии и история находки

Скульптура, подобная той, что находится в Эрмитаже, была известна ещё Плинию Старшему. Древнегреческий оригинал II века до н. э. утрачен, но в Риме сохранились римские копии.

Наиболее знаменитая — "Гермафродит Боргезе", найденная в 1608 году на территории монастыря около терм Диоклетиана. Её купил кардинал Шипионе Боргезе, а ложe к статуе — удивительно мягкое, словно настоящее — создал молодой Лоренцо Бернини.

В 1807 году Наполеон выкупил коллекцию Боргезе, и статуя оказалась в Лувре.

Гермафродит в Эрмитаже

В собрании Эрмитажа хранится одна из римских копий "Спящего Гермафродита". В отличие от луврской версии, она лишена ложа Бернини, но действует по тому же принципу: скульптура раскрывает свой смысл только при круговом обходе, когда привычная «женская» линия внезапно превращается в двойственную природу героя.

От античной философии к европейскому шоку

Для древних греков это не было провокацией. Гермафродит символизировал идею соединения противоположностей — важный мотив мифов и платоновской философии.

Но в Европе Нового времени статую восприняли иначе: как эротический образ, нарушающий привычные границы. В XVIII–XIX веках такие экспонаты нередко прятали в "закрытых" залах, а каталоги музеев предпочитали о них не упоминать.

Сегодня "Спящий Гермафродит" в Эрмитаже стоит открыто — и каждый зритель по-своему проживает тот неожиданный эффект, ради которого античные мастера и создавали эту скульптуру.